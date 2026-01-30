Stark seger för Östersund i toppmatchen mot Sundsvall U20

Östersund segrade – 6–5 efter straffar

Östersunds sjätte seger på de senaste sju matcherna

Simon Nordin avgjorde för Östersund

Det var två topplag som möttes i U20 region norr topp 8 herr på fredagen. Och det slutade med seger för hemmalaget Östersund, som besegrade Sundsvall U20 med 6–5 (0–3, 1–1, 4–1, 0–0, 1–0) efter straffar i den tidiga seriefinalen.

Med fyra omgångar kvar är Östersund på andra plats i tabellen, medan Sundsvall U20 fortfarande leder serien. Nio poäng skiljer lagen åt.

Segern var Östersunds sjätte på de senaste sju matcherna.

Sundsvall U20 hade en fin rad med nio raka matcher utan förlust inför fredagens match.

Östersund–Sundsvall U20 – mål för mål

Sundsvall U20 var starkast i första perioden som laget vann klart med 3–0.

Efter 7.51 i andra perioden nätade Neo Kristoffersson framspelad av Lukas Nilsson och reducerade åt Östersund. Sundsvall U20:s Joel Hällblad gjorde 1–4 efter 15.26 på pass av Isak Bergetoft och Måns Eriksson.

Östersund gjorde dock fyra raka mål i tredje perioden och gick från underläge 1–4 till ledning med 5–4 inom bara 2.46.

Sundsvall U20 kvitterade till 5–5 genom Isak Bergetoft med tolv sekunder kvar att spela. Målet kom med tolv sekunder kvar att spela.

Östersund vann straffläggningen efter att Simon Nordin satt den avgörande straffen.

Östersunds Simon Nordin stod för ett mål och tre assists, Neo Kristoffersson gjorde två mål och ett målgivande pass och Kalle Ångström gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål. Joel Hällblad gjorde ett mål och två assist, Isak Bergetoft gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Edvin Modin gjorde ett mål och spelade fram till två mål för Sundsvall U20.

Båda lagen har nu fyra segrar och en förlust på de senaste fem matcherna, Östersund med 21–18 och Sundsvall U20 med 36–10 i målskillnad.

Östersund var sexa i tabellen för sju dagar sedan, men har fått ett lyft.

Det här var fjärde mötet mellan Östersund och Sundsvall U20 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har IF Sundsvall J20 vunnit.

I nästa omgång har Östersund Umeå Hockeyklubb hemma i Klanghallen, lördag 7 februari 17.00. Sundsvall U20 spelar hemma mot Ö-vik Hockey J20 onsdag 4 februari 19.30.

Östersund–Sundsvall U20 6–5 (0–3, 1–1, 4–1, 0–0, 1–0)

U20 region norr topp 8 herr, Östersund Arena

Första perioden: 0–1 (2.53) Isak Bergetoft (Joel Hällblad, Filip Engevi-Nordberg), 0–2 (12.02) Edvin Modin (Emil Eneqvist, Isak Larsson), 0–3 (18.04) Nils Brink (Edvin Modin, Samuel Ingelsson).

Andra perioden: 1–3 (27.51) Neo Kristoffersson (Lukas Nilsson), 1–4 (35.26) Joel Hällblad (Isak Bergetoft, Måns Eriksson).

Tredje perioden: 2–4 (40.13) Kalle Ångström (Neo Kristoffersson, Simon Nordin), 3–4 (41.38) Rasmus Erhardsson (Ted Forss, Gusten Alander), 4–4 (42.15) Neo Kristoffersson (Simon Nordin, Kalle Ångström), 5–4 (42.59) Kalle Ångström (Simon Nordin), 5–5 (59.48) Isak Bergetoft (Edvin Modin, Joel Hällblad).

Straffar: 6–5 (65.00) Simon Nordin.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Östersund: 4-0-1

Sundsvall U20: 4-1-0

Nästa match:

Östersund: Umeå Hockeyklubb, hemma, 7 februari 17.00

Sundsvall U20: Örnsköldsvik HF, hemma, 4 februari 19.30