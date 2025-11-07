Stark seger för New Jersey mot Montreal

New Jersey-seger med 4–3 efter förlängning

Jesper Bratt avgjorde för New Jersey

Andra raka nederlaget för Montreal

Två topplag möttes i NHL på fredagen. Och det slutade med seger för New Jersey, som besegrade Montreal hemma med 4–3 (1–1, 1–0, 1–2, 1–0) efter förlängning i den seriefinalen.

Jesper Bratt stod för New Jerseys avgörande mål 1.30 in i förlängningen.

Därmed har New Jersey sex raka segrar på hemmaplan.

Pittsburgh nästa för New Jersey

Första perioden var jämn. New Jersey inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Cody Glass efter 1.46, men Montreal kvitterade genom Kirby Dach bara en minut senare. Efter 8.05 i andra perioden nätade Ondrej Palat på pass av Jack Hughes och Simon Nemec och gav New Jersey ledningen. Jake Evans och Oliver Kapanen låg sen bakom vändningen till 2–3 för Montreal.

New Jersey kvitterade till 3–3 genom Timo Meier med knappt två minuter kvar att spela. Stor matchhjälte för New Jersey blev Jesper Bratt som 1.30 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Det här var New Jerseys tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Montreals fjärde uddamålsförlust.

Nästa motstånd för New Jersey är Pittsburgh. Lagen möts lördag 8 november 18.30 i Prudential Center. Montreal tar sig an Utah Mammoth hemma söndag 9 november 01.00.

New Jersey–Montreal 4–3 (1–1, 1–0, 1–2, 1–0)

NHL, Prudential Center

Första perioden: 1–0 (1.46) Cody Glass, 1–1 (2.51) Kirby Dach (Noah Dobson, Mike Matheson).

Andra perioden: 2–1 (28.05) Ondrej Palat (Jack Hughes, Simon Nemec).

Tredje perioden: 2–2 (40.59) Jake Evans, 2–3 (50.25) Oliver Kapanen (Alex Newhook), 3–3 (58.53) Timo Meier (Jack Hughes, Jesper Bratt).

Förlängning: 4–3 (61.30) Jesper Bratt.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

New Jersey: 2-0-3

Montreal: 3-2-0

Nästa match:

New Jersey: Pittsburgh Penguins, hemma, 8 november

Montreal: Utah Mammoth, hemma, 9 november