Stark seger för New Jersey mot Colorado

New Jersey-seger med 4–3 efter förlängning

New Jerseys åttonde seger på de senaste nio matcherna

Jack Hughes gjorde två mål för New Jersey

Två topplag möttes i NHL på söndagen. Och det slutade med seger för New Jersey, som besegrade Colorado hemma med 4–3 (2–2, 1–0, 0–1, 1–0) efter förlängning i den seriefinalen.

Segermålet för New Jersey stod Jack Hughes för 1.53 in i förlängningen.

New Jersey har därmed åtta raka segrar. Colorado däremot har fyra raka förluster.

New Jersey tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara 0 minuter.

Colorado reducerade och kvitterade till 2–2 genom Valeri Nichushkin och Nathan MacKinnon. Efter 12.59 i andra perioden slog Connor Brown till framspelad av Simon Nemec och gav New Jersey ledningen. 13.55 in i tredje perioden slog Brock Nelson till på pass av Ross Colton och Sam Malinski och kvitterade. Matchvinnare för hemmalaget New Jersey 1.53 in i förlängningen blev Jack Hughes med det avgörande 4–3-målet.

Det här var New Jerseys andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Colorados femte uddamålsförlust.

De båda lagen möts igen onsdag 29 oktober 02.00, i Ball Arena.

New Jersey–Colorado 4–3 (2–2, 1–0, 0–1, 1–0)

NHL, Prudential Center

Första perioden: 1–0 (9.27) Arseny Gritsyuk (Timo Meier), 2–0 (9.52) Jack Hughes (Simon Nemec, Brenden Dillon), 2–1 (12.42) Valeri Nichushkin (Cale Makar, Victor Olofsson), 2–2 (17.19) Nathan MacKinnon (Artturi Lehkonen, Devon Toews).

Andra perioden: 3–2 (32.59) Connor Brown (Simon Nemec).

Tredje perioden: 3–3 (53.55) Brock Nelson (Ross Colton, Sam Malinski).

Förlängning: 4–3 (61.53) Jack Hughes.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

New Jersey: 5-0-0

Colorado: 1-3-1

Nästa match:

New Jersey: Colorado Avalanche, borta, 29 oktober

Colorado: New Jersey Devils, hemma, 29 oktober