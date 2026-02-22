Mörrums GoIS J18 segrade mot Alvesta i toppmötet

Seger för Mörrums GoIS J18 med 6–2 mot Alvesta

Mörrums GoIS J18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Tristan Isenhelm tvåmålsskytt för Mörrums GoIS J18

Mörrums GoIS J18 tog en stark seger på bortaplan när man vann mot Alvesta i U18 division 1 syd C vår på söndagen med 6–2 (3–1, 0–0, 3–1). En viktig seger i toppen av tabellen.

Med fyra omgångar kvar är Alvesta på fjärde plats i tabellen, medan Mörrums GoIS J18 leder serien.

Mörrums GoIS J18:s tränare Fredrik Ekeflod tyckte så här om matchen:

– Vi börjar matchen ganska svagt men spelar upp oss. I andra perioden spelar vi helt okej men är inte tillräckligt heta framför mål. I tredje perioden får vi utdelning och kan gå ifrån. En gedigen insats mot ett tufft motstånd.

Mörrums GoIS J18 vann därmed för sjätte matchen i rad mot just Alvesta.

Segern var Mörrums GoIS J18:s nionde på de senaste tio matcherna, och femte raka segern på bortaplan.

Victor Rasmussen gjorde avgörande målet

Alvesta tog ledningen i början av första perioden genom Måns Rothman.

Mörrums GoIS J18 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–0 till 1–3 i matchen.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Mörrums GoIS J18 tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 12.22 genom Tristan Isenhelm och gick upp till 1–5 innan Alvesta svarade.

Slutresultatet blev 2–6 i Mörrums GoIS J18:s favör.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Mörrums GoIS IK vunnit.

I nästa match, torsdag 26 februari möter Alvesta IF Lejonet U18 borta i Landskrona Ishall B 19.10 medan Mörrums GoIS J18 spelar hemma mot KRIF Hockey J18 19.45.

Alvesta–Mörrums GoIS J18 2–6 (1–3, 0–0, 1–3)

U18 division 1 syd C vår, Virdavallens Ishall

Första perioden: 1–0 (1.57) Måns Rothman (Wilhelm Sundberg, Aron Persson), 1–1 (10.43) Matei Bolocan (Oskar Olofsson, Albin Håkansson), 1–2 (13.46) Tristan Isenhelm (Victor Rasmussen), 1–3 (17.03) Victor Rasmussen.

Tredje perioden: 1–4 (52.22) Tristan Isenhelm (Wilhelm Danielsson), 1–5 (56.51) Theo Löfström, 2–5 (57.55) David Wallin (Anton Tegvall, Filip Gustavsson), 2–6 (59.34) Sixten Jadeland (Tudor Bolocan).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Alvesta: 3-1-1

Mörrums GoIS J18: 4-1-0

Nästa match:

Alvesta: IF Lejonet, borta, 26 februari 19.10

Mörrums GoIS J18: KRIF Hockey, hemma, 26 februari 19.45