Stark seger för Mora i toppmatchen mot Leksand

Andra raka segern för Mora

Mora tog en tung seger på hemmaplan mot Leksand i toppmötet i U20 nationell norra på torsdagen. Matchen slutade 4–3 (0–1, 0–1, 3–1, 1–0) efter förlängning.

Med två omgångar kvar är Mora på andra plats i tabellen, medan Leksand är på tredje plats.

Segermålet för Mora stod Oliwer Karlsson för 2.08 in i förlängningen.

Leksand tog ledningen efter 14 minuter genom Pax Kleffner assisterad av Hugo Allvin.

Efter 8.23 i andra perioden slog Kim Ojala till på pass av Zaki Crookes och Vilgot Lidén och gjorde 0–2.

Efter 2.47 i tredje perioden ökade Leksand på till 0–3 genom William Wiman.

Mora reducerade och kvitterade till 3–3 med knappt fyra minuter kvar att spela.

Stor matchhjälte för Mora blev Oliwer Karlsson som 2.08 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Mora vann de två första mötena. Leksand vann senast lagen möttes.

Lördag 7 mars spelar Mora borta mot Modo Hockey U20 16.00 och Leksand mot Björklöven borta 12.00.

Mora–Leksand 4–3 (0–1, 0–1, 3–1, 1–0)

U20 nationell norra, Wibe Arena

Första perioden: 0–1 (14.13) Pax Kleffner (Hugo Allvin).

Andra perioden: 0–2 (28.23) Kim Ojala (Zaki Crookes, Vilgot Lidén).

Tredje perioden: 0–3 (42.47) William Wiman (Leo Gürler), 1–3 (44.35) Colin Wetterberg (Benjamin Dahlén, Edvin Sohlberg), 2–3 (46.39) Edvin Sohlberg (Anton Olsson, Simon Ramberg), 3–3 (56.35) Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen (Colin Wetterberg, Laban Persson).

Förlängning: 4–3 (62.08) Oliwer Karlsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 3-1-1

Leksand: 3-2-0

Nästa match:

Mora: Modo Hockey, borta, 7 mars 16.00

Leksand: IF Björklöven, borta, 7 mars 12.00