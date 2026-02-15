Stark seger för Lidingö Vikings HC i toppmatchen mot Nyköping

Seger för Lidingö Vikings HC med 4–1 mot Nyköping

Lidingö Vikings HC:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Ludvig Malmström avgjorde för Lidingö Vikings HC

Lidingö Vikings HC tog en stark seger på bortaplan när man vann mot Nyköping i U18 allettan östra fortsättningsserie på söndagen med 4–1 (1–1, 2–0, 1–0). En stark seger i toppen av tabellen.

I och med detta har Lidingö Vikings HC hela åtta raka segrar i U18 allettan östra fortsättningsserie.

IK Göta nästa för Lidingö Vikings HC

Benjamin Herrmann gjorde 1–0 till Lidingö Vikings HC efter 4.51 på passning från Peter Srobar och Alec Lejnerborn. Efter 19.19 kvitterade Nyköping när Valter Wesley hittade rätt framspelad av Dennis Niklasson.

Efter 11.28 i andra perioden slog Ludvig Malmström till på pass av Viktor Sjöborg och gav Lidingö Vikings HC ledningen. Elias Omberg gjorde dessutom 1–3 efter 16.27 framspelad av Arthur Birg.

13.30 in i tredje perioden slog William Otterud till och ökade ledningen.

Nyköping har tre vinster och två förluster och 21–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Säsongens första möte lagen emellan vann Nyköping med 4–1.

Nästa motstånd för Nyköping är Järna. Lagen möts torsdag 19 februari 19.30 i Stora Hallen. Lidingö Vikings HC tar sig an IK Göta borta onsdag 18 februari 20.00.

Nyköping–Lidingö Vikings HC 1–4 (1–1, 0–2, 0–1)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Stora Hallen

Första perioden: 0–1 (4.51) Benjamin Herrmann (Peter Srobar, Alec Lejnerborn), 1–1 (19.19) Valter Wesley (Dennis Niklasson).

Andra perioden: 1–2 (31.28) Ludvig Malmström (Viktor Sjöborg), 1–3 (36.27) Elias Omberg (Arthur Birg).

Tredje perioden: 1–4 (53.30) William Otterud.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 3-1-1

Lidingö Vikings HC: 5-0-0

Nästa match:

Nyköping: Järna SK, hemma, 19 februari 19.30

Lidingö Vikings HC: IK Göta, borta, 18 februari 20.00