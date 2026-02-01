Stark seger för Kungälv i toppmatchen mot Hanhals J18

Kungälv vann med 3–2 efter förlängning

Kungälvs sjunde seger på de senaste sju matcherna

Theo Algerin matchvinnare för Kungälv

Det var två topplag som möttes i U18 division 1 syd A vår på söndagen. Och det slutade med seger för bortalaget Kungälv, som besegrade Hanhals J18 med 3–2 (1–0, 0–2, 1–0, 1–0) efter förlängning i den tidiga seriefinalen.

Det här innebär dock inga förändringar i tabellen. Hanhals J18 ligger kvar på andra plats i tabellen och Kungälv är i fortsatt serieledning. Tre poäng skiljer nu lagen åt.

Theo Algerin slog till 1.11 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

I och med detta har Kungälv hela sju raka segrar i U18 division 1 syd A vår.

Hanhals J18–Kungälv – mål för mål

Vilmer Olofsson gjorde 1–0 till Kungälv efter bara 2.37 på pass av Melvin Holgers och Malte Herlitz.

Efter 6.00 i andra perioden nätade Leo Lessig på pass av Karl Rehnström och kvitterade för Hanhals J18. Ralf Wikner gjorde dessutom 2–1 efter 18.41 framspelad av William Apéll och Elliot Fjellman.

16.04 in i tredje perioden fick Melvin Holgers utdelning och kvitterade.

I förlängningen tog det 1.11 innan Kungälv också avgjorde till 3–2. Matchvinnare för bortalaget blev Theo Algerin.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Söndag 8 februari 18.45 spelar Hanhals J18 borta mot Lidköping. Kungälv möter Hisingen borta i Tuve Ishall torsdag 5 februari 19.40.

Hanhals J18–Kungälv 2–3 (0–1, 2–0, 0–1, 0–1)

U18 division 1 syd A vår, Kungsbacka Ishall

Första perioden: 0–1 (2.37) Vilmer Olofsson (Melvin Holgers, Malte Herlitz).

Andra perioden: 1–1 (26.00) Leo Lessig (Karl Rehnström), 2–1 (38.41) Ralf Wikner (William Apéll, Elliot Fjellman).

Tredje perioden: 2–2 (56.04) Melvin Holgers.

Förlängning: 2–3 (61.11) Theo Algerin.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hanhals J18: 3-1-1

Kungälv: 5-0-0

Nästa match:

Hanhals J18: HC Lidköping Red Roosters, borta, 8 februari 18.45

Kungälv: Hisingens IK, borta, 5 februari 19.40