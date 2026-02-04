Stark seger för Kumla i toppmatchen mot Örebro

Kumla segrade – 6–4 mot Örebro

Kumlas åttonde seger på de senaste nio matcherna

Axel Frisk matchvinnare för Kumla

Det var två topplag som möttes i U20 Div 1 västra B herr på onsdagen. Och det slutade med seger för hemmalaget Kumla, som besegrade Örebro med 6–4 (3–1, 2–3, 1–0) i seriefinalen.

Det här innebär dock inga förändringar i tabellen. Kumla ligger kvar på andra plats i tabellen och Örebro är i fortsatt serieledning. I och med Kumlas seger skiljer det nu sex poäng mellan lagen.

Segern var ett skönt trendbrott för Kumla som hade sju raka förluster mot Örebro inför onsdagens match.

Kumla–Örebro – mål för mål

Örebro tog ledningen i början av första perioden genom Edwin Lööw.

Kumla gjorde dock tre raka mål i matchen och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1.

Örebro förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 5–4.

7.31 in i tredje perioden satte Simon Andersson pucken på pass av Lucas Svahlin och Björn Carlsson och ökade ledningen. Därmed hade Kumla vänt matchen. 6–4-målet blev matchens sista.

Örebros Lucas Forsman stod för tre poäng, varav ett mål.

När lagen senast möttes vann Örebro med 6–4.

Kumla tar sig an Forshaga i nästa match borta lördag 7 februari 15.30. Örebro möter Sunne hemma lördag 14 februari 11.00.

Kumla–Örebro 6–4 (3–1, 2–3, 1–0)

U20 Div 1 västra B herr, Ica Maxi Arena

Första perioden: 0–1 (5.55) Edwin Lööw (Lucas Forsman, Sac Granqvist), 1–1 (6.24) Björn Carlsson (Isak Larsson), 2–1 (10.31) Wilhelm Log (Maximus Jonsson), 3–1 (14.16) William Harrysson (Charlie Klemetz, Maximus Jonsson).

Andra perioden: 4–1 (20.30) Lucas Svahlin (Trym Hedelind), 5–1 (21.55) Axel Frisk, 5–2 (22.34) Franz Moritzen (Lucas Forsman), 5–3 (28.21) Lucas Forsman (Franz Moritzen), 5–4 (35.41) Leo Eckerwall (Dovydas Supranavicius, Filip Wiktorsson).

Tredje perioden: 6–4 (47.31) Simon Andersson (Lucas Svahlin, Björn Carlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kumla: 4-0-1

Örebro: 4-0-1

Nästa match:

Kumla: Forshaga IF, borta, 7 februari 15.30

Örebro: Sunne IK, hemma, 14 februari 11.00