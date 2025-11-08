Stark seger för KRIF Hockey J20 i toppmatchen mot Mörrums GoIS U20

KRIF Hockey J20 vann med 3–1 mot Mörrums GoIS U20

KRIF Hockey J20:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Anton Svensson gjorde två mål för KRIF Hockey J20

Det var två topplag som möttes i U20 division 1 E syd herr på lördagen. Och det slutade med seger för hemmalaget KRIF Hockey J20, som besegrade Mörrums GoIS U20 med 3–1 (0–1, 0–0, 3–0) i den tidiga seriefinalen.

Det här innebär att KRIF Hockey J20 nu har åtta segrar i följd i U20 division 1 E syd herr.

Jonathan Thörn gav gästerna Mörrums GoIS U20 ledningen efter tio minuter på pass av Edvin Gummesson och Simon Högardh.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. KRIF Hockey J20 gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1 inom bara 1.04. KRIF Hockey J20:s mål gjordes av Anton Svensson 2 och Olle Johansson. 2–1-målet kom med bara 1.49 kvar att spela genom Anton Svensson. Och med 1.30 kvar att spela kom också 3–1 genom Olle Johansson.

När lagen senast möttes vann Mörrums GoIS IK med 3–1.

Lördag 15 november 13.40 spelar KRIF Hockey J20 borta mot Lund. Mörrums GoIS U20 möter Tyringe borta i Tyrs Hov Sportcentra lördag 8 november 14.00.

KRIF Hockey J20–Mörrums GoIS U20 3–1 (0–1, 0–0, 3–0)

U20 division 1 E syd herr, Soft Center Arena

Första perioden: 0–1 (10.03) Jonathan Thörn (Edvin Gummesson, Simon Högardh).

Tredje perioden: 1–1 (57.26) Anton Svensson (Noah Melkersson, Olle Svensson), 2–1 (58.11) Anton Svensson (Olle Svensson), 3–1 (58.30) Olle Johansson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

KRIF Hockey J20: 5-0-0

Mörrums GoIS U20: 3-0-2

Nästa match:

KRIF Hockey J20: Lund Giants HC, borta, 15 november

Mörrums GoIS U20: Tyringe SoSS, borta, 8 november