Stark seger för Helsingborg i toppmatchen mot Mörrums GoIS J18

Helsingborg vann med 4–3 efter straffar

Helsingborgs nionde seger på de senaste tio matcherna

Rasmus Pilebo tvåmålsskytt för Helsingborg

Det var två topplag som möttes i U18 division 1 syd C herr på söndagen. Och det slutade med seger för bortalaget Helsingborg, som besegrade Mörrums GoIS J18 med 4–3 (3–2, 0–0, 0–1, 0–0, 1–0) efter straffar i seriefinalen.

– Vi får en bra start på matchen och tar ledningen med 2–0. Tyvärr har vi en femminutersperiod i första perioden som i princip sänker oss. I både andra och tredje perioden gör vi det bra, går upp till 3–3 men lyckas inte få in pucken i mål för en ledning. Sur förlust men vi har gjort en bra höst som vi tar med oss in till vårsäsongen, tyckte Mörrums GoIS J18:s tränare Fredrik Ekeflod, efter matchen.

Helsingborgs huvudtränare Alfred Panelin-Borg:

– Alltid skönt att avsluta en serie med seger. Kul också idag att se olika spelare kliva fram. Nu ser vi fram emot Regional efter nyår.

Rasmus Pilebo med två mål för Helsingborg

Helsingborg dominerade i första perioden. Laget vann perioden med 3–2.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Efter 3.35 i tredje perioden kvitterade Mörrums GoIS J18 till 3–3 på nytt genom Caesar Glifberg på pass av Sixten Jadeland.

Helsingborgs August Rudenstam blev matchvinnare med den avgörande straffen för gästerna.

Det här var Helsingborgs tredje uddamålsseger.

U18 division 1 syd C herr är nu färdigspelad. Mörrums GoIS J18 slutar på tredje plats och Helsingborg på första plats.

Lagens första möte för säsongen vann Helsingborg HC Ungdom med 5–2.

Mörrums GoIS J18–Helsingborg 3–4 (2–3, 0–0, 1–0, 0–0, 0–1)

U18 division 1 syd C herr, Jössarinken

Första perioden: 1–0 (3.00) Caesar Glifberg (Sixten Jadeland, Leon Condrup), 2–0 (7.09) Oskar Olofsson (Wilhelm Danielsson), 2–1 (13.45) Rasmus Pilebo (Elias Åkerberg, Emil Ylvén), 2–2 (15.45) Carl-Johan Hessleryd (Alexander Bergman), 2–3 (16.15) Rasmus Pilebo (Elias Åkerberg).

Tredje perioden: 3–3 (43.35) Caesar Glifberg (Sixten Jadeland).

Straffar: 3–4 (65.00) August Rudenstam.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mörrums GoIS J18: 4-1-0

Helsingborg: 4-0-1