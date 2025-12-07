Stark seger för Grums mot VIK Hockey U18

Grums vann med 5–2 mot VIK Hockey U18

Grums nionde seger på de senaste tio matcherna

Grums Samuel Nyman tvåmålsskytt

Två topplag möttes i U18 regional väst fortsättning herr på söndagen. Och det slutade med seger för Grums, som besegrade VIK Hockey U18 hemma med 5–2 (2–0, 1–1, 2–1) i den seriefinalen.

Segern var Grums nionde på de senaste tio matcherna.

Valter Kammarbo bakom Grums seger

Grums tog ledningen efter 13.23 genom Samuel Nyman efter förarbete av Albin Ekman och Viggo Mörk.

Laget gjorde också 2–0 efter 16.06 genom Jack Smedberg assisterad av Valter Kammarbo och Viggo Rudehov-Hjalmarsson.

Efter 3.08 i andra perioden nätade Valter Kammarbo framspelad av Viggo Rudehov-Hjalmarsson och gjorde 3–0.

VIK Hockey U18:s Elias Bräck gjorde 3–1 efter 4.11.

Grums gjorde dock två snabba mål i tredje perioden och gick från 3–1 till 5–1, målen av Samuel Nyman och Lukas Eckerwall, vilket avgjorde matchen.

Axel Pettersson reducerade förvisso men närmare än 5–2 kom inte VIK Hockey U18. Grums tog därmed en säker seger.

Grums Viggo Rudehov-Hjalmarsson hade tre assists.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Grums–VIK Hockey U18 5–2 (2–0, 1–1, 2–1)

U18 regional väst fortsättning herr, Billerudhallen

Första perioden: 1–0 (13.23) Samuel Nyman (Albin Ekman, Viggo Mörk), 2–0 (16.06) Jack Smedberg (Valter Kammarbo, Viggo Rudehov-Hjalmarsson).

Andra perioden: 3–0 (23.08) Valter Kammarbo (Viggo Rudehov-Hjalmarsson), 3–1 (24.11) Elias Bräck.

Tredje perioden: 4–1 (46.22) Samuel Nyman (Philip Wäseby, Viggo Rudehov-Hjalmarsson), 5–1 (49.44) Lukas Eckerwall (Alfred Bäckman, Felix Björk), 5–2 (53.15) Axel Pettersson (Colin Åkerlind).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums: 5-0-0

VIK Hockey U18: 4-0-1