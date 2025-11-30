Stark seger för Grums i toppmatchen mot Valbo J18

Grums vann med 6–3 mot Valbo J18

Grums sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Valter Kammarbo matchvinnare för Grums

Det var två topplag som möttes i U18 regional väst fortsättning herr på söndagen. Och det slutade med seger för bortalaget Grums, som besegrade Valbo J18 med 6–3 (2–0, 1–1, 3–2).

Grums vann därmed för sjunde matchen i rad mot just Valbo J18.

Segern var Grums sjunde på de senaste åtta matcherna.

Valbo J18–Grums – mål för mål

Viggo Forss gjorde 1–0 till Grums efter åtta minuter efter förarbete av Viggo Rudehov-Hjalmarsson och Gabriel Axelsson.

Laget ökade också ledningen till 0–2 efter 10.18 när Jack Smedberg hittade rätt med assist av Valter Kammarbo.

Efter 8.09 i andra perioden nätade Vigge Öhlander framspelad av Lukas Albertsson och Felix Pettersson och reducerade åt Valbo J18.

Grums Felix Björk gjorde 1–3 efter 18.47 på pass av Viggo Rudehov-Hjalmarsson.

Grums vann också tredje perioden 2–3 och matchen slutade 3–6.

Grums Valter Kammarbo stod för tre poäng, varav två mål, Viggo Rudehov-Hjalmarsson hade tre assists och Jack Smedberg gjorde ett mål och två assist.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Grums IK vunnit.

Nästa motstånd för Valbo J18 är VIK Hockey U18. Grums tar sig an Borlänge borta. Båda matcherna spelas torsdag 4 december 19.00.

Valbo J18–Grums 3–6 (0–2, 1–1, 2–3)

U18 regional väst fortsättning herr, NickBack Arena

Första perioden: 0–1 (8.48) Viggo Forss (Viggo Rudehov-Hjalmarsson, Gabriel Axelsson), 0–2 (10.18) Jack Smedberg (Valter Kammarbo).

Andra perioden: 1–2 (28.09) Vigge Öhlander (Lukas Albertsson, Felix Pettersson), 1–3 (38.47) Felix Björk (Viggo Rudehov-Hjalmarsson).

Tredje perioden: 1–4 (45.00) Valter Kammarbo (Jack Smedberg, Carl Glänfält), 2–4 (45.48) Mateus Jonsson (Max Olsson, Kasper Grahn), 3–4 (50.50) Max Olsson (Nils Keddyson), 3–5 (56.12) Valter Kammarbo (Jack Smedberg, Viggo Rudehov-Hjalmarsson), 3–6 (58.51) Viggo Forss (Alfred Bäckman, Albin Ekman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Valbo J18: 2-2-1

Grums: 4-1-0

Nästa match:

Valbo J18: VIK Västerås HK, borta, 4 december

Grums: Borlänge HF, borta, 4 december