Stark seger för Färjestad i toppmatchen mot Mora

Färjestad vann med 9–3 mot Mora

Färjestads sjätte seger på de senaste sju matcherna

Vilgot Nygren avgjorde för Färjestad

Det var två topplag som möttes i U18 regional väst herr på söndagen. Och det slutade med seger för hemmalaget Färjestad, som besegrade Mora med 9–3 (4–0, 3–1, 2–2).

Med fyra omgångar kvar är Färjestad på andra plats i tabellen, medan Mora är på tredje plats.

Färjestad tog sin fjärde seger i rad i serien medan Mora efter fyra raka segrar nu förlorade.

Färjestad–Mora – mål för mål

Färjestad spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 4–0.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 7–1.

Efter 3.21 i tredje perioden reducerade Mora till 7–2 genom Nils Askengren på pass av Sebastian Spjuth och Patric Hellström.

Mora reducerade igen efter 7.15 i tredje perioden genom Sebastian Spjuth framspelad av Patric Hellström.

7.50 in i tredje perioden slog Wille Andersson Jöhnk till på pass av Max Haglund och Tom Bjurman och ökade ledningen.

Efter 16.31 slog Joacim Olsson till på nytt framspelad av Simon Caspersen-Snilsberg och ökade ledningen för Färjestad. Det fastställde slutresultatet till 9–3.

Moras Patric Hellström hade tre assists. Simon Näslund hade tre assists för Färjestad, Max Haglund stod för tre poäng, varav ett mål, Simon Caspersen-Snilsberg gjorde ett mål och totalt tre poäng och Vilgot Nygren gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

På torsdag 9 oktober 19.00 spelar Färjestad borta mot Strömsbro och Mora hemma mot BIK Karlskoga.

Färjestad–Mora 9–3 (4–0, 3–1, 2–2)

U18 regional väst herr, Löfbergs Arena

Första perioden: 1–0 (1.07) Vilgot Nygren (Robin Nilsson, Wille Andersson Jöhnk), 2–0 (1.35) Philip Tollefsen (Robin Nilsson, Simon Näslund), 3–0 (7.11) Simon Caspersen-Snilsberg (Vilgot Nygren), 4–0 (11.49) Vilgot Nygren (Max Haglund, Simon Näslund).

Andra perioden: 4–1 (26.28) Albin Dahlqvist (Emil Svensson, Patric Hellström), 5–1 (34.48) Max Haglund (Simon Näslund, Tom Bjurman), 6–1 (36.16) Joacim Olsson (Nils Strindholm, Leo Kinnersjö), 7–1 (38.53) Alexander Nilsson (Philip Tollefsen, Simon Caspersen-Snilsberg).

Tredje perioden: 7–2 (43.21) Nils Askengren (Sebastian Spjuth, Patric Hellström), 7–3 (47.15) Sebastian Spjuth (Patric Hellström), 8–3 (47.50) Wille Andersson Jöhnk (Max Haglund, Tom Bjurman), 9–3 (56.31) Joacim Olsson (Simon Caspersen-Snilsberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 4-0-1

Mora: 4-0-1

Nästa match:

Färjestad: Strömsbro IF, borta, 9 oktober

Mora: BIK Karlskoga, hemma, 9 oktober