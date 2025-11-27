Stark seger för Dallas i toppmatchen mot Seattle

Dallas vann med 3–2 mot Seattle

Dallas åttonde seger på de senaste tio matcherna

Vladislav Kolyachonok matchvinnare för Dallas

Det var två topplag som möttes i NHL på torsdagen. Och det slutade med seger för bortalaget Dallas, som besegrade Seattle med 3–2 (1–1, 1–0, 1–1).

Dallas vann därmed för nionde matchen i rad mot just Seattle.

Segern var Dallas åttonde på de senaste tio matcherna.

Seattle–Dallas – mål för mål

Roope Hintz gav Dallas ledningen efter fem minuters spel framspelad av Alexander Petrovic och Jamie Benn.

Seattle kvitterade till 1–1 efter 9.04 när Brandon Montour slog till med assist av Shane Wright och Berkly Catton.

Efter 6.14 i andra perioden nätade Esa Lindell framspelad av Justin Hryckowian och Tyler Seguin och gav Dallas ledningen.

Efter 17 sekunder i tredje perioden kvitterade Seattle genom Vince Dunn efter förarbete från Jared Mccann.

14.19 in i tredje perioden nätade Dallas Vladislav Kolyachonok på pass av Tyler Seguin och Kyle Capobianco och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 2–3.

Det här var Seattles åttonde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Dallas tionde uddamålsseger.

Det här betyder att Seattle är kvar på tredje plats i Pacific division och Dallas stannar på andra plats, i Central division.

När lagen möttes senast vann Dallas Stars med 2–1.

I nästa match, lördag 29 november möter Seattle Edmonton hemma i Climate Pledge Arena 22.00 medan Dallas spelar hemma mot Utah Mammoth 02.00.

Seattle–Dallas 2–3 (1–1, 0–1, 1–1)

NHL, Climate Pledge Arena

Första perioden: 0–1 (5.51) Roope Hintz (Alexander Petrovic, Jamie Benn), 1–1 (9.04) Brandon Montour (Shane Wright, Berkly Catton).

Andra perioden: 1–2 (26.14) Esa Lindell (Justin Hryckowian, Tyler Seguin).

Tredje perioden: 2–2 (40.17) Vince Dunn (Jared Mccann), 2–3 (54.19) Vladislav Kolyachonok (Tyler Seguin, Kyle Capobianco).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Seattle: 2-1-2

Dallas: 3-1-1

Nästa match:

Seattle: Edmonton Oilers, hemma, 29 november

Dallas: Utah Mammoth, hemma, 29 november