Stark seger för Carolina i toppmatchen mot Tampa Bay

Seger för Carolina med 4–2 mot Tampa Bay

Jordan Martinook avgjorde för Carolina

Seattle nästa motstånd för Tampa Bay

Det var två topplag som möttes i NHL på söndagen. Och det slutade med seger för Carolina, som besegrade Tampa Bay borta med 4–2 (2–0, 0–2, 2–0).

Tampa Bay–Carolina – mål för mål

Carolina startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 36 sekunder slog Andrej Svetjnikov till på pass av Sebastian Aho och Sean Walker. 0–2 kom efter 17.28 när Sebastian Aho slog till på passning från Andrej Svetjnikov och K’Andre Miller.

Efter 14.10 i andra perioden slog Yanni Gourde till på pass av Victor Hedman och Pontus Holmberg och reducerade åt Tampa Bay. Charle-Edouard D’Astous gjorde dessutom 2–2 efter 15.31 framspelad av Brayden Point och Gage Goncalves.

9.18 in i tredje perioden slog Jordan Martinook till framspelad av Nikolaj Ehlers och Mike Reilly och gav laget ledningen. Logan Stankoven stod för målet när laget punkterade matchen med ett 2–4-mål med 1.31 kvar att spela efter pass från Taylor Hall. 2–4-målet blev matchens sista.

Tampa Bay har två vinster och tre förluster och 20–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Carolina har tre vinster och två förluster och 20–17 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match möter Tampa Bay Seattle borta på onsdag 18 mars 03.00.

Tampa Bay–Carolina 2–4 (0–2, 2–0, 0–2)

NHL, Benchmark International Arena

Första perioden: 0–1 (0.36) Andrej Svetjnikov (Sebastian Aho, Sean Walker), 0–2 (17.28) Sebastian Aho (Andrej Svetjnikov, K’Andre Miller).

Andra perioden: 1–2 (34.10) Yanni Gourde (Victor Hedman, Pontus Holmberg), 2–2 (35.31) Charle-Edouard D’Astous (Brayden Point, Gage Goncalves).

Tredje perioden: 2–3 (49.18) Jordan Martinook (Nikolaj Ehlers, Mike Reilly), 2–4 (58.29) Logan Stankoven (Taylor Hall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tampa Bay: 2-0-3

Carolina: 3-0-2

Nästa match:

