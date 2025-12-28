Stark seger för Carolina i toppmatchen mot Detroit

Carolina vann med 5–2 mot Detroit

Shayne Gostisbehere avgjorde för Carolina

Tre raka mål av Carolina

Det var två topplag som möttes i NHL på söndagen. Och det slutade med seger för hemmalaget Carolina, som besegrade Detroit med 5–2 (0–1, 3–0, 2–1) i den tidiga seriefinalen.

Carolina–Detroit – mål för mål

Detroit tog ledningen efter 12.39 genom Michael Rasmussen med assist av J.T. Compher.

Carolina gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1.

Detroit reducerade till 3–2 redan efter efter 3.11 i tredje perioden genom Andrew Copp efter förarbete från John Leonard och Axel Sandin Pellikka. Mer än så blev det dock inte för Detroit.

13.09 in i tredje perioden nätade Carolinas Andrej Svetjnikov och ökade ledningen.

Laget punkterade matchen med ett 5–2-mål med 1.21 kvar att spela genom Jordan Martinook efter förarbete av Andrej Svetjnikov och Shayne Gostisbehere.

Shayne Gostisbehere och Andrej Svetjnikov gjorde ett mål och två assist var för Carolina.

I nästa match möter Carolina NY Rangers hemma på tisdag 30 december 01.00. Detroit möter Toronto måndag 29 december 01.00 hemma.

Carolina–Detroit 5–2 (0–1, 3–0, 2–1)

NHL, Lenovo Center

Första perioden: 0–1 (12.39) Michael Rasmussen (J.T. Compher).

Andra perioden: 1–1 (23.22) Jackson Blake (Shayne Gostisbehere), 2–1 (24.37) Eric Robinson (Sebastian Aho, Andrej Svetjnikov), 3–1 (35.22) Shayne Gostisbehere (Jalen Chatfield, William Carrier).

Tredje perioden: 3–2 (43.11) Andrew Copp (John Leonard, Axel Sandin Pellikka), 4–2 (53.09) Andrej Svetjnikov, 5–2 (58.39) Jordan Martinook (Andrej Svetjnikov, Shayne Gostisbehere).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Carolina: 2-1-2

Detroit: 3-0-2

Nästa match:

Carolina: New York Rangers, hemma, 30 december 01.00

Detroit: Toronto Maple Leafs, hemma, 29 december 01.00