Stark seger för Carolina i toppmatchen mot Dallas

Det var två topplag som möttes i NHL på onsdagen. Och det slutade med seger för hemmalaget Carolina, som besegrade Dallas med 6–3 (3–1, 2–0, 1–2) i den tidiga seriefinalen.

I och med detta har Dallas sex förluster i rad.

K’Andre Miller tvåmålsskytt för Carolina

Carolina tog ledningen i första perioden genom K’Andre Miller.

Dallas kvitterade till 1–1 genom Jason Robertson efter 11.53.

Carolina gjorde dock två mål i första perioden och gick från 1–1 till 3–1, målen av Shayne Gostisbehere och Logan Stankoven.

Efter 5.17 i andra perioden slog K’Andre Miller till på nytt på pass av Andrej Svetjnikov och Nikolaj Ehlers och gjorde 4–1.

Seth Jarvis gjorde dessutom 5–1 efter 6.59 framspelad av Andrej Svetjnikov och Nikolaj Ehlers.

Dallas reducerade dock på nytt till 5–2 genom Mikko Rantanen tidigt i tredje perioden och gav visst liv till matchen igen av matchen.

Efter 8.18 ökade Carolina på till 6–2 genom William Carrier.

Wyatt Johnston reducerade förvisso men närmare än 6–3 kom inte Dallas. Carolina tog därmed en säker seger.

Carolinas Andrej Svetjnikov hade fyra assists, K’Andre Miller gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Nikolaj Ehlers hade tre assists. Jason Robertson och Mikko Rantanen gjorde båda ett mål och två assist för Dallas.

Carolina har två segrar och tre förluster och 18–21 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Dallas har fem förluster och 13–22 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Dallas med 3–2.

Fredag 9 januari 01.00 spelar Carolina hemma mot Anaheim Ducks. Dallas möter Washington borta i Capital One Arena torsdag 8 januari 01.00.

Carolina–Dallas 6–3 (3–1, 2–0, 1–2)

NHL, Lenovo Center

Första perioden: 1–0 (7.19) K’Andre Miller (Andrej Svetjnikov, Sebastian Aho), 1–1 (11.53) Jason Robertson (Wyatt Johnston, Mikko Rantanen), 2–1 (13.32) Shayne Gostisbehere (Seth Jarvis, Andrej Svetjnikov), 3–1 (18.56) Logan Stankoven (K’Andre Miller, Jalen Chatfield).

Andra perioden: 4–1 (25.17) K’Andre Miller (Andrej Svetjnikov, Nikolaj Ehlers), 5–1 (26.59) Seth Jarvis (Andrej Svetjnikov, Nikolaj Ehlers).

Tredje perioden: 5–2 (40.36) Mikko Rantanen (Jason Robertson), 6–2 (48.18) William Carrier (Nikolaj Ehlers), 6–3 (58.11) Wyatt Johnston (Mikko Rantanen, Jason Robertson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Carolina: 2-0-3

Dallas: 0-2-3

Nästa match:

Carolina: Anaheim Ducks, hemma, 9 januari 01.00

Dallas: Washington Capitals, borta, 8 januari 01.00