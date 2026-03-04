Stark seger för Buffalo mot Vegas

Seger för Buffalo med 3–2 mot Vegas

Buffalos fjärde seger på de senaste fem matcherna

Tage Thompson matchvinnare för Buffalo

Buffalo tog en stark seger på hemmaplan när man vann mot Vegas i NHL på onsdagen med 3–2 (1–0, 2–2, 0–0). En stark seger i toppen av tabellen.

Därmed har Buffalo vunnit fyra matcher i rad i NHL.

Buffalo–Vegas – mål för mål

Jason Zucker gav Buffalo ledningen efter fyra minuter med assist av Ryan McLeod och Rasmus Dahlin.

Buffalo gjorde två snabba mål tidigt i andra perioden och gick från 1–0 till 3–0, målen av Owen Power och Tage Thompson. De fyra minuterna blev direkt matchavgörande.

Ivan Barbasjev och Pavel Dorofejev reducerade två gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 3–2 kom inte Vegas.

Tredje perioden blev mållös och Buffalo höll i sin 3–2-ledning och vann.

Den 18 mars spelar lagen mot varandra på nytt, i T-Mobile Arena.

Nästa motstånd för Buffalo är Pittsburgh. Lagen möts fredag 6 mars 01.00 i PPG PAINTS Arena. Vegas tar sig an Detroit borta torsdag 5 mars 01.00.

Buffalo–Vegas 3–2 (1–0, 2–2, 0–0)

NHL, KeyBank Center

Första perioden: 1–0 (4.02) Jason Zucker (Ryan McLeod, Rasmus Dahlin).

Andra perioden: 2–0 (20.46) Owen Power (Noah Östlund), 3–0 (25.44) Tage Thompson (Alex Tuch, Rasmus Dahlin), 3–1 (26.50) Ivan Barbasjev (Shea Theodore, Jack Eichel), 3–2 (28.27) Pavel Dorofejev (Reilly Smith).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Buffalo: 4-0-1

Vegas: 2-0-3

Nästa match:

Buffalo: Pittsburgh Penguins, borta, 6 mars 01.00

Vegas: Detroit Red Wings, borta, 5 mars 01.00