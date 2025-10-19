Stark seger för Brynäs mot Mora

Brynäs segrade – 7–1 mot Mora

Leo Sundqvist gjorde tre mål för Brynäs

Andra raka segern för Brynäs

Två topplag möttes i U20 nationell norra på söndagen. Och det slutade med seger för Brynäs, som besegrade Mora hemma med 7–1 (1–0, 3–1, 3–0) i den seriefinalen.

– En jämnare match än vad siffrorna säger. Första perioden har Mora där tycker jag vi blir lite tittande. Sen i andra växer vi in i matchen och får utdelning till slut, tyckte Brynäs tränare Victor Grönberg, efter matchen.

Det var hemmaseger nummer fem i rad för Brynäs.

Brynäs Leo Sundqvist tremålsskytt

Leo Sundqvist gjorde 1–0 till Brynäs efter bara 3.57 på pass av Carl-Wilhelm Brismo. Mora kvitterade till 1–1 genom Colin Wetterberg i början av andra perioden i andra perioden.

Brynäs stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 1–1 till 4–1 på bara 8.35. Brynäs fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–1. Målen i sista perioden gjordes av Edvin Nääs, Leo Sundqvist och Cedrik Johansson.

Brynäs Leo Sundqvist gjorde tre mål och Michal Svrcek stod för ett mål och två assists.

Lagens första möte för säsongen vann Brynäs IF med 6–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 25 oktober. Då möter Brynäs Björklöven 16.00. Mora tar sig an Djurgården hemma 15.00.

Brynäs–Mora 7–1 (1–0, 3–1, 3–0)

U20 nationell norra, Monitor ERP Arena

Första perioden: 1–0 (3.57) Leo Sundqvist (Carl-Wilhelm Brismo).

Andra perioden: 1–1 (24.06) Colin Wetterberg (Romeo Edvardsen Sörensen), 2–1 (30.24) Leo Sundqvist (Michal Svrcek), 3–1 (35.57) Hugo Engelaar, 4–1 (38.59) Michal Svrcek (Mattias Hansen, Sigge Holmgren).

Tredje perioden: 5–1 (48.06) Edvin Nääs (Michal Svrcek, Alieu Moldal Bah), 6–1 (54.42) Cedrik Johansson (Theo Östberg, Hugo Östberg), 7–1 (55.10) Leo Sundqvist (Mattias Hansen, Aron Dahlqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 3-1-1

Mora: 4-0-1

Nästa match:

Brynäs: IF Björklöven, borta, 25 oktober

Mora: Djurgårdens IF, hemma, 25 oktober