Brynäs toppar tabellen efter seger mot Mora

Seger för Brynäs med 6–1 mot Mora

Brynäs sjätte seger på de senaste sju matcherna

Alexander Søyland matchvinnare för Brynäs

Brynäs är ny serieledare i U18 regional väst topp 6 herr efter hemmaseger med 6–1 (4–0, 0–1, 2–0) mot Mora. Brynäs leder serien två poäng före Färjestad. Mora ligger på fjärde plats i tabellen.

Segern var Brynäs sjätte på de senaste sju matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Resultatet innebär att Mora nu har fyra förluster i rad.

BIK Karlskoga nästa för Brynäs

Brynäs stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0.

Efter 14.49 i andra perioden nätade Sebastian Taliga framspelad av Casper Ramdahl och William Fällström och reducerade åt Mora.

2.05 in i tredje perioden fick Elliot Pettersson utdelning på pass av Thed Jobs och ökade ledningen.

Efter 7.01 slog Leo Sumenkovic till återigen framspelad av Leon Roos och Axel Hillström och ökade ledningen för Brynäs.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Mora IK vunnit.

Söndag 7 december möter Brynäs BIK Karlskoga borta 12.30 och Mora möter Färjestad hemma 13.00.

Brynäs–Mora 6–1 (4–0, 0–1, 2–0)

U18 regional väst topp 6 herr, Monitor ERP Arena

Första perioden: 1–0 (3.09) Alexander Søyland, 2–0 (3.16) Alexander Søyland (Simon Karlsson, Alve Larsson), 3–0 (6.43) Leo Sumenkovic (Kellan Case O´leary, Elliot Pettersson), 4–0 (13.19) Leon Roos.

Andra perioden: 4–1 (34.49) Sebastian Taliga (Casper Ramdahl, William Fällström).

Tredje perioden: 5–1 (42.05) Elliot Pettersson (Thed Jobs), 6–1 (47.01) Leo Sumenkovic (Leon Roos, Axel Hillström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 4-0-1

Mora: 1-3-1

Nästa match:

Brynäs: BIK Karlskoga, borta, 7 december

Mora: Färjestads BK, hemma, 7 december