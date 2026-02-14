Stark seger för Brynäs i toppmatchen mot Modo Hockey U18

Brynäs vann med 4–3 efter förlängning

Brynäs sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Leon Roos avgjorde för Brynäs

Brynäs tog en tung seger på hemmaplan mot Modo Hockey U18 i toppmötet mellan ettan och tvåan i U18 Nationell norra på lördagen. Matchen slutade 4–3 (0–1, 2–1, 1–1, 1–0) efter förlängning.

Segermålet för Brynäs stod Leon Roos för 4.49 in i förlängningen.

Segern var Brynäs sjunde på de senaste åtta matcherna, och femte hemmasegern i rad.

Björklöven U18 nästa för Brynäs

Olle Byström gjorde 1–0 till gästande Modo Hockey U18 efter 19 minuter.

Alve Larsson och Melker Klintberg såg till att Brynäs vände till ledning med 2–1.

Modo Hockey U18 kvitterade till 2–2 genom Totte Jonsson i andra perioden.

7.25 in i tredje perioden slog Alexander Søyland till och gav laget ledningen. 14.45 in i perioden nätade Modo Hockey U18:s Leo Rubing på pass av Kid Åkerman och kvitterade.

Matchvinnare för hemmalaget Brynäs 4.49 in i förlängningen blev Leon Roos med det avgörande målet i förlängningen.

När lagen senast möttes vann Modo med 4–3 efter förlängningsspel .

Söndag 15 februari möter Brynäs Björklöven U18 hemma 13.15 och Modo Hockey U18 möter Almtuna borta 12.15.

Brynäs–Modo Hockey U18 4–3 (0–1, 2–1, 1–1, 1–0)

U18 Nationell norra, Monitor ERP Arena

Första perioden: 0–1 (19.21) Olle Byström.

Andra perioden: 1–1 (23.55) Melker Klintberg, 2–1 (30.05) Alve Larsson (Leonard Svajda), 2–2 (33.25) Totte Jonsson (Emil Öberg, Rasmus Sahlman).

Tredje perioden: 3–2 (47.25) Alexander Søyland, 3–3 (54.45) Leo Rubing (Kid Åkerman).

Förlängning: 4–3 (64.49) Leon Roos (Simon Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 4-0-1

Modo Hockey U18: 3-1-1

Nästa match:

Brynäs: IF Björklöven, hemma, 15 februari 13.15

Modo Hockey U18: Almtuna IS, borta, 15 februari 12.15