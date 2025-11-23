Stark seger för Borås i toppmatchen mot Bäcken

Seger för Borås med 6–4 mot Bäcken

Borås nionde seger på de senaste tio matcherna

Liam Greén matchvinnare för Borås

Det var två topplag som möttes i U18 division 1 syd A på söndagen. Och det slutade med seger för bortalaget Borås, som besegrade Bäcken med 6–4 (4–1, 1–2, 1–1).

Det var Borås femte raka seger mot Bäcken.

Det här innebär att Borås nu har fyra segrar i följd i U18 division 1 syd A och har sex raka segrar på bortaplan.

Kungälv nästa för Borås

Borås var vassast i första perioden som laget vann klart med 4–1.

Bäcken reducerade dock till både 2–4 och 3–4 genom Sture Aronsson och Max Rosenkvist i andra perioden.

Borås gjorde 3–5 genom Liam Greén efter 17.15 i andra perioden.

Max Rosenkvist reducerade för Bäcken efter 3.03 in i tredje perioden framspelad av Olle Skartind och Melvin Englund. Men mer än så orkade Bäcken inte med.

Ville Kiellarson stod för målet när Borås punkterade matchen med ett 4–6-mål med fyra sekunder kvar att spela. Därmed hade Borås vänt matchen. Det fastställde slutresultatet till 4–6.

När lagen senast möttes vann Borås HC med 4–2.

Bäcken tar sig an Grästorp/Sörhaga Alingsås i nästa match hemma fredag 28 november 19.40. Borås möter Kungälv hemma torsdag 27 november 19.30.

Bäcken–Borås 4–6 (1–4, 2–1, 1–1)

U18 division 1 syd A, Marconihallen

Första perioden: 1–0 (3.26) Olle Skartind (Hugo Sidot), 1–1 (5.48) Philip Nordquist (Joakim Roxentjärn Österberg), 1–2 (9.23) Viggo Sörensen (Villgot Nordholm, Albin Carlsson), 1–3 (10.35) Villgot Nordholm (Philip Nordquist, Liam Danklint), 1–4 (14.11) Lucas Siedberg (William Roglar, Ville Kiellarson).

Andra perioden: 2–4 (26.52) Sture Aronsson (Melker Gyllenspetz Munro, Melvin Englund), 3–4 (31.55) Max Rosenkvist (Alvar Langenskiöld), 3–5 (37.15) Liam Greén (Albin Carlsson, Oliver Carlmon).

Tredje perioden: 4–5 (43.03) Max Rosenkvist (Olle Skartind, Melvin Englund), 4–6 (59.56) Ville Kiellarson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bäcken: 3-0-2

Borås: 4-0-1

Nästa match:

Bäcken: Grästorps IK/Sörhaga Alingsås HC, hemma, 28 november

Borås: Kungälvs IK, hemma, 27 november