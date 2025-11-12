Stark seger för Boden i toppmatchen mot Piteå

Boden vann med 6–4 mot Piteå

Bodens sjätte seger på de senaste sju matcherna

Froste Öhman matchvinnare för Boden

Det var två topplag som möttes i U20 region norr A herr på onsdagen. Och det slutade med seger för hemmalaget Boden, som besegrade Piteå med 6–4 (1–0, 2–2, 3–2).

Med tre omgångar kvar är Boden i serieledning, och Piteå är på fjärde plats.

Piteås tränare Christer Sjöberg tyckte så här om matchen:

– Vi gör en riktigt bra match, tyvärr räckte det inte hela vägen. Det gäller att vi kommer upp i denna nivå varje match och att vi gör det, speciellt då vi vet att vi kan.

Segern var Bodens sjätte på de senaste sju matcherna.

Lejon nästa för Boden

Ludvig Jonsson gjorde 1–0 till Boden efter 17 minuters spel framspelad av Froste Öhman. Därefter fixade Piteås Gustav Bäckström och Nils Lejon att laget vände underläge till ledning med 1–2.

Kasper Johansson och Elias Selström såg till att Boden vände till ledning med 3–2. Boden vann också tredje perioden 3–2 och matchen slutade 6–4.

Froste Öhman gjorde ett mål för Boden och två målgivande passningar.

När lagen möttes senast vann Piteå HC med 5–4 efter förlängning .

Boden tar sig an Lejon i nästa match borta onsdag 19 november 19.15. Piteå möter Clemensnäs hemma torsdag 20 november 19.15.

Boden–Piteå 6–4 (1–0, 2–2, 3–2)

U20 region norr A herr, Hive Arena

Första perioden: 1–0 (17.31) Ludvig Jonsson (Froste Öhman).

Andra perioden: 1–1 (33.47) Gustav Bäckström (Tim Wiström, Hjalmar Holmgren), 1–2 (35.34) Nils Lejon (Viggo Mård), 2–2 (36.31) Kasper Johansson (Froste Öhman, Edvin Ek), 3–2 (36.49) Elias Selström.

Tredje perioden: 3–3 (44.57) Max Lind (Hjalmar Holmgren), 3–4 (52.52) Nils Lejon (Joel Berglund, Viking Aasa), 4–4 (58.13) Pijus Pranskevicius (Elias Selström, Edvin Ek), 5–4 (58.53) Froste Öhman (Elias Eklund, Alfred Oppman), 6–4 (59.58) Elias Eklund.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boden: 4-0-1

Piteå: 2-0-3

Nästa match:

Boden: SK Lejon, borta, 19 november

Piteå: Clemensnäs HC, hemma, 20 november