Stark seger för Älta IF i toppmatchen mot Spånga IS U18

Älta IF segrade – 8–5 mot Spånga IS U18

Älta IF:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

Alfred Friedman med tre mål för Älta IF

Det var två topplag som möttes i U18 Div 1 östra B herr på söndagen. Och det slutade med seger för bortalaget Älta IF, som besegrade Spånga IS U18 med 8–5 (3–3, 1–0, 4–2).

Segern var Älta IF:s åttonde på de senaste nio matcherna.

Emil Därth matchvinnare för Älta IF

Spånga IS U18 startade bäst och gick upp till 2–0 genom mål av Sigge Boss och Max Tuomela-Lundberg. Efter 6.23 reducerade Älta IF genom Alfred Friedman och en minut senare kvitterade laget, genom Anton Wannqvist. Spånga IS U18 tog ledningen på nytt efter 12.22, målskytt var Rocco Tampella. Före pausen kunde dock Älta IF kvittera, genom Alfred Friedman.

Älta IF gjorde också 3–4 efter 13.20 i andra perioden när Olof Persson fick träff framspelad av Malte Olenius.

Älta IF var vassast i tredje perioden som laget vann och matchen med 8–5.

Älta IF:s Vilgot Erlandsson hade fem assists, Alfred Friedman stod för fyra poäng, varav tre mål, Emil Därth gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Jacob Svahn gjorde ett mål och två assist. Rocco Tampella gjorde ett mål och totalt tre poäng för Spånga IS U18.

När lagen möttes senast vann Spånga IS IK med 7–6.

Spånga IS U18–Älta IF 5–8 (3–3, 0–1, 2–4)

U18 Div 1 östra B herr, Stricct Travel Arena

Första perioden: 1–0 (2.28) Max Tuomela-Lundberg (Rocco Tampella), 2–0 (3.32) Sigge Boss (Linuz Lindberg, Axel Stockhaus), 2–1 (6.23) Alfred Friedman (Emil Därth), 2–2 (7.37) Anton Wannqvist (Jacob Svahn, Hjalmar Björk), 3–2 (12.22) Rocco Tampella (Noah Lindberg, Leo Elofsson), 3–3 (14.45) Alfred Friedman (Vilgot Erlandsson).

Andra perioden: 3–4 (33.20) Olof Persson (Malte Olenius).

Tredje perioden: 4–4 (41.35) Linuz Lindberg (Sixten Classon), 4–5 (42.57) Alfred Friedman (Vilgot Erlandsson, Jacob Svahn), 5–5 (44.29) Leo Elofsson (Rocco Tampella), 5–6 (45.47) Emil Därth (Vilgot Erlandsson), 5–7 (50.39) Jacob Svahn (Vilgot Erlandsson, Alfred Friedman), 5–8 (59.43) Emil Därth (Vilgot Erlandsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Spånga IS U18: 4-0-1

Älta IF: 5-0-0