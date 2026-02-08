Prenumerera

Logga in

Stark defensiv när Tumba vann mot Enköping i målsnål match

Author image
Hockeysverige
Skribent

Följ HockeySverige på

Google news

  • Tumba-seger med 3–0 mot Enköping

  • Fjärde raka förlusten för Enköping

  • Tumba utan insläppt mål

Tumba vann på hemmaplan mot Enköping i U18 regional öst fortsättning vår. Den målsnåla matchen slutade med en klar seger för Tumba, 3–0.

Resultatet innebär att Enköping nu har fyra förluster i rad.

Tumba–Enköping – mål för mål

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Enköpings SK HK vann de två första mötena. IFK Tumba IK vann senast lagen möttes.

Torsdag 12 februari spelar Tumba borta mot Sollentuna 19.20 och Enköping mot Brinken hemma 19.40 i Bahcohallen.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen