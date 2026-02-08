Stark defensiv när Tumba vann mot Enköping i målsnål match

Tumba-seger med 3–0 mot Enköping

Fjärde raka förlusten för Enköping

Tumba utan insläppt mål

Tumba vann på hemmaplan mot Enköping i U18 regional öst fortsättning vår. Den målsnåla matchen slutade med en klar seger för Tumba, 3–0.

Resultatet innebär att Enköping nu har fyra förluster i rad.

Tumba–Enköping – mål för mål

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Enköpings SK HK vann de två första mötena. IFK Tumba IK vann senast lagen möttes.

Torsdag 12 februari spelar Tumba borta mot Sollentuna 19.20 och Enköping mot Brinken hemma 19.40 i Bahcohallen.