Stark defensiv när St Louis vann mot Buffalo i målsnål match

St Louis segrade – 3–0 mot Buffalo

Mathieu Joseph matchvinnare för St Louis

Andra raka förlusten för Buffalo

Tre egna mål räckte mot Buffalo. St Louis tog hem segern borta mot Buffalo i NHL i en målsnål match. Slutresultatet blev 0–3 (0–1, 0–1, 0–1).

Buffalo–St Louis – mål för mål

Mathieu Joseph gav gästerna St Louis ledningen efter tolv minuters spel. Efter 2.43 i andra perioden slog Nick Bjugstad till på pass av Justin Faulk och Mathieu Joseph och gjorde 0–2. Efter 18.58 i tredje perioden gjorde Justin Faulk också 0–3.

Buffalo har en vinst och fyra förluster och 11–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan St Louis har två vinster och tre förluster och 12–15 i målskillnad.

Lagen möts igen 30 december i Enterprise Center.

Nästa motstånd för Buffalo är Carolina. St Louis tar sig an Seattle hemma. Båda matcherna spelas söndag 9 november 01.00.

Buffalo–St Louis 0–3 (0–1, 0–1, 0–1)

NHL, KeyBank Center

Första perioden: 0–1 (12.37) Mathieu Joseph.

Andra perioden: 0–2 (22.43) Nick Bjugstad (Justin Faulk, Mathieu Joseph).

Tredje perioden: 0–3 (58.58) Justin Faulk.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Buffalo: 1-3-1

St Louis: 2-1-2

Nästa match:

Buffalo: Carolina Hurricanes, borta, 9 november

St Louis: Seattle Kraken, hemma, 9 november