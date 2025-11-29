Stark defensiv när Skellefteå AIK vann mot Leksand

Skellefteå AIK segrade – 5–0 mot Leksand

Skellefteå AIK:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Zeb Forsfjäll med två mål för Skellefteå AIK

Fem egna mål – men inte ett enda för Leksand. Skellefteå AIK tog en klar seger hemma mot Leksand i SHL. Slutresultatet blev 5–0 (1–0, 2–0, 2–0).

Det här var åttonde gången den här säsongen som Skellefteå AIK:s målvakter höll nollan.

Segern var Skellefteå AIK:s sjätte på de senaste sju matcherna.

Arvid Lundberg bakom Skellefteå AIK:s avgörande

Arvid Lundberg gav Skellefteå AIK ledningen efter fyra minuter efter förarbete av Oscar Lindberg och Rickard Hugg.

Efter 7.47 i andra perioden slog Zeb Forsfjäll till framspelad av Arvid Lundberg och Jonathan Pudas och gjorde 2–0.

Mikkel Aagaard gjorde dessutom 3–0 efter 14.33 på pass av Jonathan Pudas och Oscar Lindberg.

2.45 in i tredje perioden satte Zeb Forsfjäll pucken återigen på pass av Jonathan Davidsson och Viktor Grahn och ökade ledningen.

Skellefteå AIK gjorde också 5–0 genom Jonathan Johnson på pass av Mikkel Aagaard och Jonathan Pudas efter 18.27.

Skellefteå AIK:s Jonathan Pudas hade tre assists.

Nästa motstånd för Skellefteå AIK är HV 71. Leksand tar sig an Brynäs hemma. Båda matcherna spelas torsdag 4 december 19.00.

Skellefteå AIK–Leksand 5–0 (1–0, 2–0, 2–0)

SHL, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (4.16) Arvid Lundberg (Oscar Lindberg, Rickard Hugg).

Andra perioden: 2–0 (27.47) Zeb Forsfjäll (Arvid Lundberg, Jonathan Pudas), 3–0 (34.33) Mikkel Aagaard (Jonathan Pudas, Oscar Lindberg).

Tredje perioden: 4–0 (42.45) Zeb Forsfjäll (Jonathan Davidsson, Viktor Grahn), 5–0 (58.27) Jonathan Johnson (Mikkel Aagaard, Jonathan Pudas).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK: 4-0-1

Leksand: 1-0-4

Nästa match:

Skellefteå AIK: HV 71, borta, 4 december

Leksand: Brynäs IF, hemma, 4 december