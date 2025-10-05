Stark defensiv när Nybro Vikings vann mot Jonstorp
Fyra egna mål – men inte ett enda för Jonstorp. Nybro Vikings tog en klar seger borta mot Jonstorp i U18 division 1 syd C herr. Slutresultatet blev 0–4 (0–1, 0–1, 0–2).
Nybro Vikings tränare Andreas Holfelt tyckte så här om matchen:
– En trevlig seger i premiären där vi i stora delar genomför matchen stabilt.
Jonstorp–Nybro Vikings – mål för mål
Manfred Åkesson gjorde 1–0 till gästande Nybro Vikings efter 12.51 assisterad av John Berglycke och Ville Diesner. Efter 2.50 i andra perioden slog Joel Falck till på pass av Manfred Åkesson och Casper Forsberg och gjorde 0–2. Nybro Vikings fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 4–0. Målen i sista perioden gjordes av John Berglycke och Måns Holgersson.
När lagen senast möttes blev det seger för Nybro Vikings med 6–5.
Den 9 november möts lagen återigen, då i Liljas Arena.
Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 12 oktober. Då möter Jonstorp Mörrums GoIS J18 i Jössarinken 11.15. Nybro Vikings tar sig an Helsingborg hemma 14.00.
Jonstorp–Nybro Vikings 0–4 (0–1, 0–1, 0–2)
U18 division 1 syd C herr, Jonstorps Ishall
Första perioden: 0–1 (12.51) Manfred Åkesson (John Berglycke, Ville Diesner).
Andra perioden: 0–2 (22.50) Joel Falck (Manfred Åkesson, Casper Forsberg).
Tredje perioden: 0–3 (52.25) John Berglycke (Liam Burgesäter, Lucas Törnqvist), 0–4 (59.59) Måns Holgersson (Vilgot Zetterqvist).
Nästa match:
Jonstorp: Mörrums GoIS IK, borta, 12 oktober
Nybro Vikings: Helsingborg HC Ungdom, hemma, 12 oktober
