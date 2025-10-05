Stark defensiv när Nybro Vikings vann mot Jonstorp

Seger för Nybro Vikings med 4–0 mot Jonstorp

Manfred Åkesson matchvinnare för Nybro Vikings

Nybro Vikings utan insläppt mål

Fyra egna mål – men inte ett enda för Jonstorp. Nybro Vikings tog en klar seger borta mot Jonstorp i U18 division 1 syd C herr. Slutresultatet blev 0–4 (0–1, 0–1, 0–2).

Nybro Vikings tränare Andreas Holfelt tyckte så här om matchen:

– En trevlig seger i premiären där vi i stora delar genomför matchen stabilt.

Jonstorp–Nybro Vikings – mål för mål

Manfred Åkesson gjorde 1–0 till gästande Nybro Vikings efter 12.51 assisterad av John Berglycke och Ville Diesner. Efter 2.50 i andra perioden slog Joel Falck till på pass av Manfred Åkesson och Casper Forsberg och gjorde 0–2. Nybro Vikings fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 4–0. Målen i sista perioden gjordes av John Berglycke och Måns Holgersson.

När lagen senast möttes blev det seger för Nybro Vikings med 6–5.

Den 9 november möts lagen återigen, då i Liljas Arena.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 12 oktober. Då möter Jonstorp Mörrums GoIS J18 i Jössarinken 11.15. Nybro Vikings tar sig an Helsingborg hemma 14.00.

Jonstorp–Nybro Vikings 0–4 (0–1, 0–1, 0–2)

U18 division 1 syd C herr, Jonstorps Ishall

Första perioden: 0–1 (12.51) Manfred Åkesson (John Berglycke, Ville Diesner).

Andra perioden: 0–2 (22.50) Joel Falck (Manfred Åkesson, Casper Forsberg).

Tredje perioden: 0–3 (52.25) John Berglycke (Liam Burgesäter, Lucas Törnqvist), 0–4 (59.59) Måns Holgersson (Vilgot Zetterqvist).

Nästa match:

Jonstorp: Mörrums GoIS IK, borta, 12 oktober

Nybro Vikings: Helsingborg HC Ungdom, hemma, 12 oktober