Stark defensiv när NY Islanders vann mot Detroit

NY Islanders-seger med 5–0 mot Detroit

NY Islanders sjätte seger på de senaste sju matcherna

Maxim Sjabanov med två mål för NY Islanders

Fem egna mål – men inte ett enda för Detroit. NY Islanders tog en klar seger borta mot Detroit i NHL. Slutresultatet blev 0–5 (0–2, 0–2, 0–1).

Segern var NY Islanders sjätte på de senaste sju matcherna.

Calum Ritchie blev matchvinnare

Efter sex minuters spel gjorde NY Islanders 0–1.

Efter 14.54 gjorde laget 0–2 när Maxim Sjabanov slog till med assist av Casey Cizikas och Calum Ritchie.

Efter 3.19 i andra perioden nätade Mathew Barzal framspelad av Casey Cizikas och gjorde 0–3.

Bo Horvat gjorde dessutom 0–4 efter 5.04 på pass av Ryan Pulock och Emil Heineman.

Maxim Sjabanov också 0–5 efter 6.52 i tredje perioden.

Maxim Sjabanov gjorde två mål för NY Islanders och spelade fram till ett mål.

I tabellen innebär det här att NY Islanders nu ligger på tredje plats i Metropolitan division. Detroit fortfarande leder Atlantic division, en poäng före Ottawa.

Säsongens första möte lagen emellan vann New York Islanders med 7–2.

I nästa match, lördag 22 november möter Detroit Columbus hemma i Little Caesars Arena 19.00 medan NY Islanders spelar hemma mot St Louis 21.30.

Detroit–NY Islanders 0–5 (0–2, 0–2, 0–1)

NHL, Little Caesars Arena

Första perioden: 0–1 (6.46) Calum Ritchie (Maxim Sjabanov, Adam Boqvist), 0–2 (14.54) Maxim Sjabanov (Casey Cizikas, Calum Ritchie).

Andra perioden: 0–3 (23.19) Mathew Barzal (Casey Cizikas), 0–4 (25.04) Bo Horvat (Ryan Pulock, Emil Heineman).

Tredje perioden: 0–5 (46.52) Maxim Sjabanov.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Detroit: 3-1-1

NY Islanders: 4-0-1

Nästa match:

Detroit: Columbus Blue Jackets, hemma, 22 november

NY Islanders: St Louis Blues, hemma, 22 november