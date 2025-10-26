Stark defensiv när Mora vann mot BIK Karlskoga

Seger för Mora med 4–0 mot BIK Karlskoga

Jacob Appelqvist avgjorde för Mora

Moras starka defensiv briljerade

Fyra egna mål – men inte ett enda för BIK Karlskoga. Mora tog en klar seger borta mot BIK Karlskoga i U18 regional väst topp 6 herr. Slutresultatet blev 0–4 (0–1, 0–3, 0–0).

Örebro Hockey U18 nästa för Mora

Jacob Appelqvist gav Mora ledningen efter 5.48 assisterad av Simon Qvarnström-Sjöberg. Även i andra perioden var Mora starkast och gick från 0–1 till 0–4 genom mål av William Fällström, William Grönstrand och Jacob Adamsson. Tredje perioden blev mållös och Mora höll i sin 4–0-ledning och vann.

Mora tog hem lagens senaste möte med 5–3 i Smidjegrav Arena.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 23 november i Wibe Arena.

I nästa match möter BIK Karlskoga Färjestad borta på onsdag 29 oktober 19.15. Mora möter Örebro Hockey U18 söndag 2 november 12.30 borta.

BIK Karlskoga–Mora 0–4 (0–1, 0–3, 0–0)

U18 regional väst topp 6 herr, Nobelhallen

Första perioden: 0–1 (5.48) Jacob Appelqvist (Simon Qvarnström-Sjöberg).

Andra perioden: 0–2 (21.04) William Fällström (Nils Askengren, Emil Svensson), 0–3 (35.46) William Grönstrand (Albin Hurtig), 0–4 (37.24) Jacob Adamsson (Sebastian Taliga).

Nästa match:

BIK Karlskoga: Färjestads BK, borta, 29 oktober

Mora: Örebro HK, borta, 2 november