Stark defensiv när Malmö vann mot LHC

Fem egna mål – men inte ett enda för LHC. Malmö tog en klar seger hemma mot LHC i SHL. Slutresultatet blev 5–0 (1–0, 4–0, 0–0).

Segern var Malmös åttonde på de senaste tio matcherna.

Axel Sundberg gav Malmö ledningen efter 19.40 framspelad av Robin Hanzl och Thomas Berg Paulsen.

Även i andra perioden var Malmö starkast och gick från 1–0 till 5–0 genom två mål av Janne Kuokkanen, ett mål av Topi Niemelä och ett mål av Linus Öberg.

I tredje perioden höll Malmö i sin 5–0-ledning och vann.

LHC ligger på elfte plats i tabellen efter matchen medan Malmö är på femte plats.

Nästa motstånd för Malmö är Färjestad. LHC tar sig an Frölunda hemma. Båda matcherna spelas tisdag 6 januari 15.15.

Malmö–LHC 5–0 (1–0, 4–0, 0–0)

SHL, Malmö Arena

Första perioden: 1–0 (19.40) Axel Sundberg (Robin Hanzl, Thomas Berg Paulsen).

Andra perioden: 2–0 (28.38) Topi Niemelä (Elia Pedrotti, Isac Nilsson), 3–0 (31.56) Janne Kuokkanen (Robin Salo, Elia Pedrotti), 4–0 (32.45) Linus Öberg (Isac Nilsson, Eemil Viro), 5–0 (37.56) Janne Kuokkanen (Topi Niemelä, Axel Sundberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 3-1-1

LHC: 2-1-2

Nästa match:

Malmö: Färjestads BK, hemma, 6 januari 15.15

LHC: Frölunda HC, hemma, 6 januari 15.15