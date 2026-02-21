Stark defensiv när Leksand vann mot Örebro Hockey i målsnål match

Seger för Leksand med 3–0 mot Örebro Hockey

Lukas Vejdemo matchvinnare för Leksand

Andra raka segern för Leksand

Inte ett enda insläppt mål och tre mål framåt. Leksand vann på hemmaplan mot Örebro Hockey i SHL. Den målsnåla matchen slutade 3–0 (0–0, 1–0, 2–0).

Det här var Leksands sjätte nolla den här säsongen.

Leksand–Örebro Hockey – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Det var först 16.49 in i andra perioden som Leksand tog ledningen genom Lukas Vejdemo på pass av Michael Lindqvist och Olle Strandell.

2.15 in i tredje perioden slog Oskar Lang till framspelad av Rocky Langvardt och Gabriel Fortier och ökade ledningen. Efter 19.00 gjorde Max Veronneau också 3–0 på passning från Michael Lindqvist och Lukas Vejdemo.

Leksand har två segrar och tre förluster och 8–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Örebro Hockey har en vinst och fyra förluster och 9–18 i målskillnad.

Leksand stannar därmed på 14:e och sista plats och Örebro Hockey på tolfte plats i tabellen.

Tisdag 24 februari 19.00 spelar Leksand borta mot LHC. Örebro Hockey möter Malmö borta i Malmö Arena torsdag 26 februari 19.00.

Leksand–Örebro Hockey 3–0 (0–0, 1–0, 2–0)

SHL, Tegera Arena

Andra perioden: 1–0 (36.49) Lukas Vejdemo (Michael Lindqvist, Olle Strandell).

Tredje perioden: 2–0 (42.15) Oskar Lang (Rocky Langvardt, Gabriel Fortier), 3–0 (59.00) Max Veronneau (Michael Lindqvist, Lukas Vejdemo).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 2-0-3

Örebro Hockey: 1-0-4

Nästa match:

Leksand: Linköping HC, borta, 24 februari 19.00

Örebro Hockey: IF Malmö Redhawks, borta, 26 februari 19.00