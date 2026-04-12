Stabil seger för Washington – höll nollan mot Pittsburgh

Washington vann med 3–0 mot Pittsburgh

Washington vann på hemmaplan mot Pittsburgh i NHL. Den målsnåla matchen slutade med en klar seger för Washington, 3–0 (0–0, 1–0, 2–0).

Det här var femte gången den här säsongen som Washingtons målvakter höll nollan.

Segern var Washingtons fjärde på de senaste fem matcherna.

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Trevor van Riemsdyk gjorde 1–0 till Washington 12.22 in i andra perioden med assist av Pierre-Luc Dubois och Connor McMichael.

15.50 in i tredje perioden slog Connor McMichael till på pass av Ryan Leonard och Martin Fehervary och ökade ledningen. Till slut kom också 3–0 genom Connor McMichael assisterad av Alexander Ovetjkin och Martin Fehervary efter 17.16.

Connor McMichael gjorde två mål för Washington och ett målgivande pass.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Washington tar sig an Columbus i nästa match borta onsdag 15 april 01.00. Pittsburgh möter samma dag 03.30 St Louis borta.

Washington–Pittsburgh 3–0 (0–0, 1–0, 2–0)

NHL, Capital One Arena

Andra perioden: 1–0 (32.22) Trevor van Riemsdyk (Pierre-Luc Dubois, Connor McMichael).

Tredje perioden: 2–0 (55.50) Connor McMichael (Ryan Leonard, Martin Fehervary), 3–0 (57.16) Connor McMichael (Alexander Ovetjkin, Martin Fehervary).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Washington: 4-0-1

Pittsburgh: 3-0-2

Nästa match:

Washington: Columbus Blue Jackets, borta, 15 april 01.00

Pittsburgh: St Louis Blues, borta, 15 april 03.30