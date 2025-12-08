Stabil seger för Washington – höll nollan mot Columbus

Washington vann med 2–0 mot Columbus

Washingtons sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Jakob Chychrun avgjorde för Washington

Washington höll nollan när laget vann på hemmaplan mot Columbus i NHL. Matchen slutade 2–0 (0–0, 1–0, 1–0).

Segern var Washingtons sjunde på de senaste åtta matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Washington–Columbus – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

0.49 in i andra perioden spräckte Washington nollan genom Jakob Chychrun assisterad av Tom Wilson och Anthony Beauvillier.

Laget punkterade matchen med ett 2–0-mål med 1.26 kvar att spela genom Aljaksej Protas efter förarbete av Martin Fehervary. 2–0-målet blev matchens sista.

Det här betyder att Washington är i fortsatt etta i Metropolitan division, med 39 poäng efter 30 matcher och Columbus sist, på åttonde plats med 32 poäng. Noteras kan att Washington sedan den 19 november har avancerat sju placeringar i tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Washington Capitals vunnit.

Nästa motstånd för Washington är Carolina. Lagen möts fredag 12 december 01.00 i Capital One Arena. Columbus tar sig an Carolina borta onsdag 10 december 01.30.

Washington–Columbus 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)

NHL, Capital One Arena

Andra perioden: 1–0 (20.49) Jakob Chychrun (Tom Wilson, Anthony Beauvillier).

Tredje perioden: 2–0 (58.34) Aljaksej Protas (Martin Fehervary).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Washington: 4-1-0

Columbus: 2-2-1

Nästa match:

Washington: Carolina Hurricanes, hemma, 12 december

Columbus: Carolina Hurricanes, borta, 10 december