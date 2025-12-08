Stabil seger för Washington – höll nollan mot Columbus
Följ HockeySverige på
Google news
- Washington vann med 2–0 mot Columbus
- Washingtons sjunde seger på de senaste åtta matcherna
- Jakob Chychrun avgjorde för Washington
Washington höll nollan när laget vann på hemmaplan mot Columbus i NHL. Matchen slutade 2–0 (0–0, 1–0, 1–0).
Segern var Washingtons sjunde på de senaste åtta matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.
Washington–Columbus – mål för mål
Den första perioden slutade 0–0.
0.49 in i andra perioden spräckte Washington nollan genom Jakob Chychrun assisterad av Tom Wilson och Anthony Beauvillier.
Laget punkterade matchen med ett 2–0-mål med 1.26 kvar att spela genom Aljaksej Protas efter förarbete av Martin Fehervary. 2–0-målet blev matchens sista.
Det här betyder att Washington är i fortsatt etta i Metropolitan division, med 39 poäng efter 30 matcher och Columbus sist, på åttonde plats med 32 poäng. Noteras kan att Washington sedan den 19 november har avancerat sju placeringar i tabellen.
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Washington Capitals vunnit.
Nästa motstånd för Washington är Carolina. Lagen möts fredag 12 december 01.00 i Capital One Arena. Columbus tar sig an Carolina borta onsdag 10 december 01.30.
Washington–Columbus 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)
NHL, Capital One Arena
Andra perioden: 1–0 (20.49) Jakob Chychrun (Tom Wilson, Anthony Beauvillier).
Tredje perioden: 2–0 (58.34) Aljaksej Protas (Martin Fehervary).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Washington: 4-1-0
Columbus: 2-2-1
Nästa match:
Washington: Carolina Hurricanes, hemma, 12 december
Columbus: Carolina Hurricanes, borta, 10 december
Den här artikeln handlar om: