Stabil seger för Visby/Roma – som nollade Nyköping

Visby/Roma vann med 5–0 mot Nyköping

Daniel Carlqvist tvåmålsskytt för Visby/Roma

Carl Sjöberg matchvinnare för Visby/Roma

Visby/Roma höll nollan och vann på bortaplan mot Nyköping i hockeyettan södra. Matchen slutade 0–5 (0–1, 0–2, 0–2).

Det var första segern för Visby/Roma, efter 1–4 mot Tranås i premiären.

Carl Sjöberg gjorde 1–0 till gästerna Visby/Roma efter 19.09 på pass av Elias Ewertzh och Hampus Engman. Även i andra perioden var Visby/Roma starkast och gick från 0–1 till 0–3 genom två snabba mål i mitten av perioden av Karl Påhlsson och Simon Hansson. Visby/Roma fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Daniel Carlqvist, som gjorde två mål.

Visby/Romas Elias Ewertzh hade tre assists.

Lagen spelar mot varandra igen den 9 januari i Visby Ishall.

I nästa match möter Nyköping Halmstad borta och Visby/Roma möter Grästorps IK hemma. Båda matcherna spelas lördag 11 oktober 16.00.

Nyköping–Visby/Roma 0–5 (0–1, 0–2, 0–2)

Hockeyettan södra, Stora Hallen

Första perioden: 0–1 (19.09) Carl Sjöberg (Elias Ewertzh, Hampus Engman).

Andra perioden: 0–2 (29.50) Karl Påhlsson (Alexander Bjurström, Elias Ewertzh), 0–3 (32.47) Simon Hansson (Elias Ewertzh, Lucas Ramberg).

Tredje perioden: 0–4 (41.57) Daniel Carlqvist (Alexander Bjurström, Lucas Jidenius), 0–5 (56.17) Daniel Carlqvist (Carl Sjöberg, Wille Bärehag).

Nästa match:

Nyköping: Halmstad Hammers HC, borta, 11 oktober

Visby/Roma: Grästorps IK, hemma, 11 oktober