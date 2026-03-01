Stabil seger för Sundsvall – som nollade Strömsbro

Sundsvall vann med 3–0 mot Strömsbro

Sundsvalls åttonde seger på de senaste nio matcherna

Axel Abrahamsson matchvinnare för Sundsvall

Sundsvall vann på bortaplan mot Strömsbro i hockeyettan norra. Den målsnåla matchen slutade med en klar seger för Sundsvall, 0–3 (0–0, 0–1, 0–2).

Sundsvall höll nu nollan för åttonde gången den här säsongen.

Segern var Sundsvalls åttonde på de senaste nio matcherna.

Strömsbro–Sundsvall – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

16.11 in i andra perioden gjorde Sundsvall 1–0. Målskytt var Axel Abrahamsson efter pass från Karl Pettersson och Johan Lindholm.

14.51 in i tredje perioden fick Hugo Bergendal utdelning på pass av Fabian Westling Alm och Oskar Larsson och ökade ledningen. Efter 19.31 gjorde Martin Arpe också 0–3 på pass av Oliver Sundberg och Emil Lindblom.

Strömsbro–Sundsvall 0–3 (0–0, 0–1, 0–2)

Hockeyettan norra, Testebo Arena

Andra perioden: 0–1 (36.11) Axel Abrahamsson (Karl Pettersson, Johan Lindholm).

Tredje perioden: 0–2 (54.51) Hugo Bergendal (Fabian Westling Alm, Oskar Larsson), 0–3 (59.31) Martin Arpe (Oliver Sundberg, Emil Lindblom).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro: 2-0-3

Sundsvall: 5-0-0