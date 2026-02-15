Stabil seger för Strömsbro – som nollade IFK Arboga J18

Seger för Strömsbro med 5–0 mot IFK Arboga J18

Strömsbros fjärde seger på de senaste fem matcherna

Alve Bergfeldt matchvinnare för Strömsbro

Strömsbro höll nollan och vann på hemmaplan mot IFK Arboga J18 i U18 regional väst fortsättning vår herr. Matchen slutade 5–0 (1–0, 0–0, 4–0).

IFK Arboga J18:s lagledare Martin Bernhardsson kommenterade matchen:

– Det var ingen 5–0 match. En jämn tillställning fram till den sista perioden där vi inte riktigt orkade och Strömsbro fick in några enkla mål.

Segern var Strömsbros fjärde på de senaste fem matcherna.

Valbo J18 nästa för Strömsbro

Alve Bergfeldt gjorde 1–0 till Strömsbro efter sex minuters spel efter förarbete från William Aflarenko och Arvid Boëthius.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Även i tredje perioden var Strömsbro starkast och gick från 1–0 till 5–0 genom mål av Artur Yanchalouski, Arvid Boëthius, William Aflarenko och Rasmus Hörnqvist Karl och avgjorde matchen.

William Aflarenko gjorde ett mål för Strömsbro och två målgivande passningar.

Resultatet innebär att Strömsbro ligger kvar på fjärde plats och IFK Arboga J18 på sjunde plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Strömsbro med 9–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 19 februari. Då möter Strömsbro Valbo J18 i NickBack Arena 19.40. IFK Arboga J18 tar sig an BIK Karlskoga hemma 19.10.

Strömsbro–IFK Arboga J18 5–0 (1–0, 0–0, 4–0)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Testebo Arena

Första perioden: 1–0 (6.59) Alve Bergfeldt (William Aflarenko, Arvid Boëthius).

Tredje perioden: 2–0 (47.58) Artur Yanchalouski (Mille Thunman, William Aflarenko), 3–0 (48.58) Arvid Boëthius (Ture Ageflod, Alexander Dahlund), 4–0 (49.13) William Aflarenko (Olle Arnberg, Ludvig Eklund), 5–0 (53.31) Rasmus Hörnqvist Karl (Alve Bergfeldt, Melvin Bengtsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro: 4-1-0

IFK Arboga J18: 2-0-3

Nästa match:

Strömsbro: Valbo HC, borta, 19 februari 19.40

IFK Arboga J18: BIK Karlskoga, hemma, 19 februari 19.10