Stabil seger för Skövde HC – höll nollan mot Ulricehamns IF/Nittorps IK

Skövde HC vann med 2–0 mot Ulricehamns IF/Nittorps IK

Leo Brunstedt matchvinnare för Skövde HC

Skövde HC:s fjärde seger för säsongen

Skövde HC höll nollan när laget vann på hemmaplan mot Ulricehamns IF/Nittorps IK i U20 Div 1 B syd vår herr. Matchen slutade 2–0 (2–0, 0–0, 0–0).

Skövde HC–Ulricehamns IF/Nittorps IK – mål för mål

Skövde HC startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 41 sekunder slog Leo Brunstedt till på pass av Filip Larsson och Melker Vallgren. 2–0 kom efter 8.32 när Filip Larsson hittade rätt med assist av Wilmer Wollsén.

Andra perioden blev mållös.

I tredje perioden höll Skövde HC i sin 2–0-ledning och vann.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Skövde HC på femte plats och Ulricehamns IF/Nittorps IK på fjärde plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Nästa motstånd för Skövde HC är Mighty Ravens. Lagen möts i sista omgången lördag 21 februari 14.30 i Stångebro Ishall.

Skövde HC–Ulricehamns IF/Nittorps IK 2–0 (2–0, 0–0, 0–0)

U20 Div 1 B syd vår herr, Billingehov

Första perioden: 1–0 (0.41) Leo Brunstedt (Filip Larsson, Melker Vallgren), 2–0 (8.32) Filip Larsson (Wilmer Wollsén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skövde HC: 1-0-4

Ulricehamns IF/Nittorps IK: 1-0-4

Nästa match:

Skövde HC: Linköpings Mighty Ravens, borta, 21 februari 14.30