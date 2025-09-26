Stabil seger för Rögle – som nollade VIK Hockey J20

Rögle-seger med 2–0 mot VIK Hockey J20

Nils Bartholdsson med två mål för Rögle

Tredje raka segern för Rögle

Inte ett enda insläppt mål. Men två mål framåt. Rögle vann på bortaplan mot VIK Hockey J20 i U20 nationell södra. Den målsnåla matchen slutade 0–2 (0–0, 0–1, 0–1).

VIK Hockey J20–Rögle – mål för mål

Den första perioden slutade mållös. Det var först 10.58 in i andra perioden som Rögle tog ledningen genom Nils Bartholdsson på pass av Love Gath.

6.48 in i tredje perioden slog Nils Bartholdsson till återigen framspelad av Mikael Kim och ökade ledningen. 0–2-målet blev matchens sista.

VIK Hockey J20 står fortfarande utan poäng efter fem spelade matcher medan Rögle har nio poäng efter fyra matcher.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 27 september. Då möter VIK Hockey J20 Malmö i ABB Arena Nord 16.00. Rögle tar sig an SSK J20 borta 12.00.

VIK Hockey J20–Rögle 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)

U20 nationell södra, ABB Arena Nord

Andra perioden: 0–1 (30.58) Nils Bartholdsson (Love Gath).

Tredje perioden: 0–2 (46.48) Nils Bartholdsson (Mikael Kim).

Nästa match:

VIK Hockey J20: IF Malmö Redhawks, hemma, 27 september

Rögle: Södertälje SK, borta, 27 september