Stabil seger för Rögle – som nollade VIK Hockey J20
- Rögle-seger med 2–0 mot VIK Hockey J20
- Nils Bartholdsson med två mål för Rögle
- Tredje raka segern för Rögle
Inte ett enda insläppt mål. Men två mål framåt. Rögle vann på bortaplan mot VIK Hockey J20 i U20 nationell södra. Den målsnåla matchen slutade 0–2 (0–0, 0–1, 0–1).
Den första perioden slutade mållös. Det var först 10.58 in i andra perioden som Rögle tog ledningen genom Nils Bartholdsson på pass av Love Gath.
6.48 in i tredje perioden slog Nils Bartholdsson till återigen framspelad av Mikael Kim och ökade ledningen. 0–2-målet blev matchens sista.
VIK Hockey J20 står fortfarande utan poäng efter fem spelade matcher medan Rögle har nio poäng efter fyra matcher.
Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 27 september. Då möter VIK Hockey J20 Malmö i ABB Arena Nord 16.00. Rögle tar sig an SSK J20 borta 12.00.
VIK Hockey J20–Rögle 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)
U20 nationell södra, ABB Arena Nord
Andra perioden: 0–1 (30.58) Nils Bartholdsson (Love Gath).
Tredje perioden: 0–2 (46.48) Nils Bartholdsson (Mikael Kim).
VIK Hockey J20: IF Malmö Redhawks, hemma, 27 september
Rögle: Södertälje SK, borta, 27 september
Den här artikeln handlar om: