Stabil seger för Oskarshamn – höll nollan mot Modo Hockey

Seger för Oskarshamn med 3–0 mot Modo Hockey

Filip Sveningsson matchvinnare för Oskarshamn

16:e segern för Oskarshamn

Tre egna mål räckte mot Modo Hockey. Oskarshamn tog hem segern hemma mot Modo Hockey i hockeyallsvenskan i en målsnål match. Slutresultatet blev 3–0 (2–0, 1–0, 0–0).

Det här var fjärde gången den här säsongen som Oskarshamn höll nollan.

Almtuna nästa för Oskarshamn

Filip Sveningsson gjorde 1–0 till Oskarshamn efter bara 2.22 på pass av Joni Ikonen och Pontus Näsén. Men redan efter 3.45 slog Sören Dietz Larsen till framspelad av Ludvig Markman och ökade ledningen till 2–0.

Oskarshamn gjorde också 3–0 genom Joni Ikonen med assist av Teemu Olavi Lepaus efter 2.17 i andra perioden.

Tredje perioden blev mållös och Oskarshamn höll i sin 3–0-ledning och vann.

Det här betyder att Modo Hockey ligger på fjärde plats i tabellen och Oskarshamn är på sjätte plats.

Nästa motstånd för Oskarshamn är Almtuna. Modo Hockey tar sig an AIK hemma. Båda matcherna spelas onsdag 14 januari 19.00.

Oskarshamn–Modo Hockey 3–0 (2–0, 1–0, 0–0)

Hockeyallsvenskan, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 1–0 (2.22) Filip Sveningsson (Joni Ikonen, Pontus Näsén), 2–0 (3.45) Sören Dietz Larsen (Ludvig Markman).

Andra perioden: 3–0 (22.17) Joni Ikonen (Teemu Olavi Lepaus).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 3-0-2

Modo Hockey: 3-0-2

Nästa match:

Oskarshamn: Almtuna IS, borta, 14 januari 19.00

Modo Hockey: AIK, hemma, 14 januari 19.00