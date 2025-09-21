Stabil seger för Mora – höll nollan mot Strömsbro

Mora-seger med 2–0 mot Strömsbro

Albin Dahlqvist matchvinnare för Mora

Strömsbro nu sjätte, Mora på andra plats

Två egna mål räckte mot Strömsbro. Mora tog hem segern borta mot Strömsbro i U18 regional väst herr i en målsnål match. Slutresultatet blev 0–2 (0–0, 0–2, 0–0).

Strömsbro–Mora – mål för mål

Första perioden blev mållös. Det var först 14.57 in i andra perioden som Mora tog ledningen genom Albin Dahlqvist framspelad av Patric Hellström och Sebastian Nilsson.

Efter 17.18 i andra perioden nätade Jacob Appelqvist, framspelad av Albin Hurtig och gjorde 0–2.

I tredje perioden höll Mora i sin 2–0-ledning och vann.

Det här betyder att Strömsbro nu ligger på sjätte plats i tabellen och Mora är på andra plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 25 september. Då möter Strömsbro Valbo J18 i NickBack Arena 19.40. Mora tar sig an Borlänge hemma 19.00.

Strömsbro–Mora 0–2 (0–0, 0–2, 0–0)

U18 regional väst herr, Testebo Arena

Andra perioden: 0–1 (34.57) Albin Dahlqvist (Patric Hellström, Sebastian Nilsson), 0–2 (37.18) Jacob Appelqvist (Albin Hurtig).

Nästa match:

Strömsbro: Valbo HC, borta, 25 september

Mora: Borlänge HF, hemma, 25 september