Stabil seger för Luleå U18 som höll nollan mot Leksand

Luleå U18 vann med 5–0 mot Leksand

Hugo Westin med två mål för Luleå U18

Melvin Wande avgjorde för Luleå U18

Luleå U18 vann klart på bortaplan mot Leksand i U18 Nationell norra. Laget gjorde en stark insats och såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 0–5 (0–1, 0–2, 0–2).

Det var bortaseger nummer fyra i rad för Luleå U18.

Luleå U18 tog ledningen efter 16 minuter genom Melvin Wande assisterad av Jesse Suopanki och Benjamin Nyström.

Efter 4.33 i andra perioden nätade Vidar Fredriksson framspelad av Otto Andersson och Melvin Wande och gjorde 0–2. Hugo Westin gjorde dessutom 0–3 efter 17.06 på pass av Vidar Fredriksson.

16.33 in i tredje perioden fick Hugo Westin utdelning återigen och ökade ledningen. Luleå U18 gjorde också 0–5 genom Benjamin Nyström på passning från Isak Linder efter 17.50.

I tabellen innebär det här att Leksand nu ligger på sjätte plats i tabellen. Luleå U18 är på tredje plats.

När lagen möttes senast vann Leksand med 5–4 efter förlängning .

Leksand tar sig an Modo Hockey U18 i nästa match borta lördag 21 februari 14.00. Luleå U18 möter samma dag 16.00 Östersunds IK U18 hemma.

Leksand–Luleå U18 0–5 (0–1, 0–2, 0–2)

U18 Nationell norra, Tegera Arena

Första perioden: 0–1 (16.44) Melvin Wande (Jesse Suopanki, Benjamin Nyström).

Andra perioden: 0–2 (24.33) Vidar Fredriksson (Otto Andersson, Melvin Wande), 0–3 (37.06) Hugo Westin (Vidar Fredriksson).

Tredje perioden: 0–4 (56.33) Hugo Westin, 0–5 (57.50) Benjamin Nyström (Isak Linder).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 3-1-1

Luleå U18: 3-0-2

Nästa match:

Leksand: Modo Hockey, borta, 21 februari 14.00

Luleå U18: Östersunds IK, hemma, 21 februari 16.00