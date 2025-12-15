Stabil seger för IFK Österåker Hockey – som nollade Hässelby Kälvesta HC U18

Seger för IFK Österåker Hockey med 3–0 mot Hässelby Kälvesta HC U18

Charlie Marteus matchvinnare för IFK Österåker Hockey

Tolfte raka förlusten för Hässelby Kälvesta HC U18

Inte ett enda insläppt mål och tre mål framåt. IFK Österåker Hockey vann på bortaplan mot Hässelby Kälvesta HC U18 i U18 Div 1 östra A herr. Den målsnåla matchen slutade 0–3 (0–2, 0–1, 0–0).

Hässelby Kälvesta HC U18–IFK Österåker Hockey – mål för mål

Charlie Marteus gav gästande IFK Österåker Hockey ledningen efter elva minuters spel.

Laget ökade också ledningen till 0–2 när Nils Jäderlund hittade rätt efter 18.17.

Efter 2.45 i andra perioden gjorde Philip Pettersson också 0–3 framspelad av Arvid Dräckes.

I tredje perioden höll IFK Österåker Hockey i sin 3–0-ledning och vann.

Resultaten i sista omgången betyder att Hässelby Kälvesta HC U18 slutar på sjunde plats i tabellen och IFK Österåker Hockey på sjätte plats.

Lagens första möte för säsongen vann IFK Österåker Hockey med 6–3.

Hässelby Kälvesta HC U18–IFK Österåker Hockey 0–3 (0–2, 0–1, 0–0)

U18 Div 1 östra A herr, Reliable Arena

Första perioden: 0–1 (11.11) Charlie Marteus, 0–2 (18.17) Nils Jäderlund.

Andra perioden: 0–3 (22.45) Philip Pettersson (Arvid Dräckes).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hässelby Kälvesta HC U18: 0-0-5

IFK Österåker Hockey: 1-0-4