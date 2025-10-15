Stabil seger för HV 71 – som nollade Troja-Ljungby U18

HV 71 vann med 3–0 mot Troja-Ljungby U18

HV 71:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Emil Strålberg avgjorde för HV 71

HV 71 vann på hemmaplan mot Troja-Ljungby U18 i U18 regional syd herr i en målsnål match. Laget såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 3–0 (1–0, 1–0, 1–0).

Segern var HV 71:s fjärde på de senaste fem matcherna, och femte raka segern på hemmaplan.

HV 71–Troja-Ljungby U18 – mål för mål

Emil Strålberg gav HV 71 ledningen efter 18.07 framspelad av Fabian Merkle Rohdin och Martinus Schioldan. Efter 16.09 i andra perioden nätade Alfred Nordén framspelad av Maximilliam Wistrand och Hugo Eriksson och gjorde 2–0. Efter 15.49 i tredje perioden gjorde Viggo Borrman också 3–0.

Med en omgång kvar är HV 71 på tredje plats i tabellen medan Troja-Ljungby U18 är på sjunde plats.

I nästa match möter HV 71 Rögle borta och Troja-Ljungby U18 möter Växjö hemma. Båda matcherna spelas söndag 19 oktober 12.00.

HV 71–Troja-Ljungby U18 3–0 (1–0, 1–0, 1–0)

U18 regional syd herr, Husqvarna Garden

Första perioden: 1–0 (18.07) Emil Strålberg (Fabian Merkle Rohdin, Martinus Schioldan).

Andra perioden: 2–0 (36.09) Alfred Nordén (Maximilliam Wistrand, Hugo Eriksson).

Tredje perioden: 3–0 (55.49) Viggo Borrman.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 4-0-1

Troja-Ljungby U18: 3-0-2

Nästa match:

HV 71: Rögle BK, borta, 19 oktober

Troja-Ljungby U18: Växjö Lakers HC, hemma, 19 oktober