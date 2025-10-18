Stabil seger för Hisingen – som nollade Lerum

Hisingen segrade – 3–0 mot Lerum

Philip Jarvind avgjorde för Hisingen

Hisingen höll nollan

Hisingen höll nollan när laget vann på bortaplan mot Lerum i U20 division 1 A syd herr. Matchen slutade 0–3 (0–1, 0–2, 0–0).

Varberg nästa för Hisingen

Philip Jarvind gjorde 1–0 till gästerna Hisingen efter nio minuter assisterad av Hjalmar Kinnander och Ludvig Hagström. Även i andra perioden var Hisingen starkast och gick från 0–1 till 0–3 genom mål av Lukas Stahl och Theo Almqvist. I tredje perioden höll Hisingen i sin 3–0-ledning och vann.

Den 22 november möts lagen återigen, då i Tuve Ishall.

Tisdag 21 oktober 19.30 spelar Lerum hemma mot Mölndal. Hisingen möter Varberg hemma i Tuve Ishall torsdag 30 oktober 19.40.

Lerum–Hisingen 0–3 (0–1, 0–2, 0–0)

U20 division 1 A syd herr, Vättlehallen

Första perioden: 0–1 (9.37) Philip Jarvind (Hjalmar Kinnander, Ludvig Hagström).

Andra perioden: 0–2 (25.17) Lukas Stahl, 0–3 (36.06) Theo Almqvist (Joel Lundqvist, Filip Gustavsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lerum: 3-0-2

Hisingen: 3-1-1

Nästa match:

Lerum: IF Mölndal Hockey, hemma, 21 oktober

Hisingen: Varberg HK, hemma, 30 oktober