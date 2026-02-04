Stabil seger för Haparanda – som nollade Bodens HF U18

Haparanda vann med 3–0 mot Bodens HF U18

Julius Vähä matchvinnare för Haparanda

Andra raka segern för Haparanda

Tre egna mål räckte mot Bodens HF U18. Haparanda tog hem segern hemma mot Bodens HF U18 i U18 division 1 norra A fortsättning herr i en målsnål match. Slutresultatet blev 3–0 (0–0, 1–0, 2–0).

Clemensnäs HC U18 nästa för Haparanda

Den första perioden slutade mållös.

Julius Vähä gjorde 1–0 till Haparanda 6.02 in i andra perioden efter förarbete från Eemeli Posti.

17.37 in i tredje perioden satte Marlo Järvenpää pucken på pass av Jan Niemelä och ökade ledningen. Till slut kom också 3–0 genom Eemil Jokitalo efter 19.23.

Haparandas nya tabellposition är andra plats medan Bodens HF U18 är på femte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Haparanda tar sig an Clemensnäs HC U18 i nästa match hemma lördag 7 februari 15.00. Bodens HF U18 möter Brooklyn Tigers HF U18 hemma måndag 9 februari 19.00.

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Norra Finans Arena

Andra perioden: 1–0 (26.02) Julius Vähä (Eemeli Posti).

Tredje perioden: 2–0 (57.37) Marlo Järvenpää (Jan Niemelä), 3–0 (59.23) Eemil Jokitalo.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Haparanda: 3-0-2

Bodens HF U18: 2-0-3

