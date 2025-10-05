Stabil seger för Hanhals J18 – som nollade Grästorp/Sörhaga Alingsås

Hanhals J18 vann med 4–0 mot Grästorp/Sörhaga Alingsås

Ludwig Bonander matchvinnare för Hanhals J18

Hanhals J18 höll nollan

Hanhals J18 höll nollan och vann på hemmaplan mot Grästorp/Sörhaga Alingsås i U18 division 1 syd A. Matchen slutade 4–0 (1–0, 0–0, 3–0).

Hanhals J18–Grästorp/Sörhaga Alingsås – mål för mål

Hanhals J18 tog ledningen efter 4.28 genom Ludwig Bonander på pass av Max Johansson och William Wennergrund.

Andra perioden blev mållös. Även i tredje perioden var Hanhals J18 starkast och gick från 1–0 till 4–0 genom tre snabba mål i mitten av perioden av Karl Rehnström, Elliot Fjellman och Jonathan Ringgren och avgjorde matchen.

Den 9 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Åse & Viste Arena.

Söndag 12 oktober möter Hanhals J18 Kållered borta 15.30 och Grästorp/Sörhaga Alingsås möter Halmstad J18 hemma 14.00.

Hanhals J18–Grästorp/Sörhaga Alingsås 4–0 (1–0, 0–0, 3–0)

U18 division 1 syd A, Kungsbacka Ishall

Första perioden: 1–0 (4.28) Ludwig Bonander (Max Johansson, William Wennergrund).

Tredje perioden: 2–0 (50.02) Karl Rehnström (Linus Krook, Jonathan Ringgren), 3–0 (51.59) Elliot Fjellman (Linus Krook, Oliver Hallin), 4–0 (54.59) Jonathan Ringgren (Oliver Hallin, Ludwig Bonander).

Nästa match:

Hanhals J18: Kållered SK, borta, 12 oktober

Grästorp/Sörhaga Alingsås: Halmstad Hammers HC, hemma, 12 oktober