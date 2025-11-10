Lidingö Vikings HC U20 klart för nedflyttning – efter förlust mot Hammarby J20

Hammarby J20 vann med 4–0 mot Lidingö Vikings HC U20

Milian Claeson avgjorde för Hammarby J20

Sjätte raka förlusten för Lidingö Vikings HC U20

Hammarby J20 vann ödesmatchen hemma mot Lidingö Vikings HC U20 med 4–0 (2–0, 1–0, 1–0). Därmed står det klart att det blir nedflyttning för Lidingö Vikings HC U20, som inte spelar i U20 Div 1 östra B herr nästa säsong. Laget är helt utan seger i serien.

Spånga IS U20 nästa för Hammarby J20

Hammarby J20 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Efter 13.28 i andra perioden slog Linus Kjellgren till på pass av Nils Hallbom och Milian Claeson och gjorde 3–0. Hammarby J20 gjorde också 4–0 genom Sam Sandberg framspelad av Lucas Mcgregor och Oscar Lundberg efter 12.19 i tredje perioden.

Hammarby J20 har tre segrar och två förluster och 22–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lidingö Vikings HC U20 har fem förluster och 9–31 i målskillnad.

Det här betyder att Hammarby J20 nu ligger på andra plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Hammarby IF med 10–1.

Lördag 15 november 17.30 spelar Hammarby J20 hemma mot Spånga IS U20. Lidingö Vikings HC U20 möter Brinken hemma i Exakt Annex fredag 21 november 18.30.

Hammarby J20–Lidingö Vikings HC U20 4–0 (2–0, 1–0, 1–0)

U20 Div 1 östra B herr, Kärrtorps IP

Första perioden: 1–0 (1.10) Milian Claeson (Nils Hallbom, Linus Kjellgren), 2–0 (16.43) Gustav Nord Boestad (Oskar Kristofersson, Charlie Magnell).

Andra perioden: 3–0 (33.28) Linus Kjellgren (Nils Hallbom, Milian Claeson).

Tredje perioden: 4–0 (52.19) Sam Sandberg (Lucas Mcgregor, Oscar Lundberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hammarby J20: 3-0-2

Lidingö Vikings HC U20: 0-1-4

Nästa match:

Hammarby J20: Spånga IS IK, hemma, 15 november

Lidingö Vikings HC U20: Brinkens IF, hemma, 21 november