Stabil seger för Halmstad HF – som nollade Oskarshamn

Halmstad HF vann med 3–0 mot Oskarshamn

Julius Roth matchvinnare för Halmstad HF

Halmstad HF höll nollan

Halmstad HF vann på hemmaplan mot Oskarshamn i U20 region syd herr i en målsnål match. Laget såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 3–0 (1–0, 0–0, 2–0).

Därmed har Halmstad HF vunnit fem matcher i rad på hemmaplan.

Halmstad HF–Oskarshamn – mål för mål

Julius Roth gjorde 1–0 till Halmstad HF efter elva minuters spel på pass av Jonathan Petersson och Carl Sjulander.

Andra perioden blev mållös. Tredje perioden var länge mållös. Halmstad HF gick från 1–0 till 3–0 genom två snabba mål på 1.19 i slutet av perioden av Arvid Ottoson Knuuttila och Carl Sjulander och avgjorde matchen.

Halmstad HF har tre segrar och två förluster och 14–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Oskarshamn har två vinster och tre förluster och 14–17 i målskillnad.

Lagen möts igen 9 december i Be-Ge Hockey Center.

Halmstad HF möter Kungälv i nästa match hemma lördag 1 november 14.00. Oskarshamn möter samma dag Borås hemma.

Halmstad HF–Oskarshamn 3–0 (1–0, 0–0, 2–0)

U20 region syd herr, Halmstad Arena

Första perioden: 1–0 (11.39) Julius Roth (Jonathan Petersson, Carl Sjulander).

Tredje perioden: 2–0 (56.22) Arvid Ottoson Knuuttila (Elton Lindeborg, Oscar Lindqvist), 3–0 (57.41) Carl Sjulander (Arvid Ottoson Knuuttila, Affe Rapp).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Halmstad HF: 3-0-2

Oskarshamn: 2-0-3

Nästa match:

Halmstad HF: Kungälvs IK, hemma, 1 november

Oskarshamn: Borås HC, hemma, 1 november