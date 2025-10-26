Stabil seger för Florida – som nollade Vegas

Seger för Florida med 3–0 mot Vegas

Sam Reinhart matchvinnare för Florida

Florida utan insläppt mål

Florida gjorde en stark match när laget vann på hemmaplan mot Vegas i NHL. Matchen slutade med en klar seger för Florida, 3–0 (1–0, 0–0, 2–0).

Anaheim Ducks nästa för Florida

Florida tog ledningen efter 17 minuter genom Sam Reinhart assisterad av Carter Verhaeghe och Evan Rodrigues.

Andra perioden blev mållös. Florida startade tredje perioden bäst och gick från 1–0 till 3–0 genom mål av Cole Schwindt och AJ Greer och avgjorde matchen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 11 november i T-Mobile Arena.

Vegas möter Tampa Bay borta söndag 26 oktober 22.00.

Florida–Vegas 3–0 (1–0, 0–0, 2–0)

NHL, Amerant Bank Arena

Första perioden: 1–0 (17.23) Sam Reinhart (Carter Verhaeghe, Evan Rodrigues).

Tredje perioden: 2–0 (43.35) Cole Schwindt (Jonah Gadjovich, AJ Greer), 3–0 (50.05) AJ Greer (Brad Marchand).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Florida: 2-0-3

Vegas: 4-0-1

Nästa match:

Florida: Anaheim Ducks, hemma, 29 oktober

Vegas: Tampa Bay Lightning, borta, 26 oktober